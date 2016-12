Gefährliche Köder : Trebbower in Sorge um ihre Hunde

1 von 1 Foto: Werner mett 1 von 1

Die Empörung ist groß – die Entschlossenheit aber auch: Die Hundehalter aus Klein und Groß Trebbow werden nicht klein beigeben, wollen ihre Dörfer und die Wanderwege auf keinen Fall einem Hundehasser überlassen. Nachdem Ende voriger Woche mit Reißzwecken gespickte Köder gefunden wurden (SVZ berichtete), ist die Sorge um die Vierbeiner groß. Am Mittwochabend trafen sich etwa 30 Tierfreunde, um sich auszutauschen und das gemeinsame Vorgehen abzustimmen. Konkret vereinbart wurde jetzt, den schon bestehenden Informationsaustausch übers Handy noch zu verstärken. Und am 30. Dezember um 10 Uhr treffen sich alle erneut, um die Umgebung abzusuchen.

Denn keiner der 70 Hundehalter aus der rund 1000 Einwohner zählenden Gemeinde kann derzeit entspannt eine Runde mit seinem Tier um den Trebbower See gehen. Die Angst geht mit, ob die 18 entdeckten und eingesammelten Köder wirklich alle waren oder ob der Unbekannte erneut welche verteilt hat. „Die können ja nicht nur unseren Hunden gefährlich werden“, betont Angelika Eggers. „Einige der Präparate wurden ganz in der Nähe unserer Kita gefunden.“ Dass bislang „nichts passiert ist“, kann die Stimmung nicht aufhellen.

Und das „nichts“ stimmt so auch nicht. „Mein Labrador Fips wurde Mitte November vergiftet“, erzählt Enrico Kreusel. Der Rüde hatte nicht nur schweren Durchfall, er kam kaum noch auf die Beine. Der Tierarzt stellte dann eine Vergiftung mit einer chemischen Substanz fest. „Was genau das war, das haben wir nicht untersuchen lassen, das wäre sehr teuer geworden“, fügt der Halter an. Wichtig war der Familie, dass Fips gerettet werden konnte. Doch als auch der Hund des Nachbarn Durchfall bekam, wunderten sich die Klein Trebbower schon sehr.

Keine vier Wochen später nun mit Reißzwecken gespickte Köder. Ob da ein Zusammenhang besteht, kann niemand sagen. „Wir hatten im zurückliegenden Jahr mehrere Verdachtsfälle, dass Hunde vergiftet wurden“, sagt Nancy Schönenberg, Sprecherin der Polizeiinspektion Wismar. Es fand sich aber kein konkreter Anhaltspunkt. Dass jetzt wie in Trebbow „Hundeleckerli“ mit Reißzwecken versehen und so zu einer tödlichen Gefahr für die Tiere werden, das ist in Nordwestmecklenburg neu, betont Schönenberg. Deshalb wurde die Kriminalpolizei beauftragt, den Vorfall zu prüfen. „Das ist geschehen“, fügt die Polizeisprecherin an. Da es zu keiner Straftat gekommen sei, gehe das Ganze zurück ans Ordnungsamt.

Das werden die Trebbower nicht gern hören. Sie hatten darauf gesetzt, dass die Polizei den Täter findet. Falls DNA-Tests dazu nötig sind, dann wollen die Trebbower dafür Geld sammeln.

Zudem wurde am Mittwoch darüber geredet, was einen Menschen zu so einer Tat treiben kann. Hundekot, den einige Halter auch in Trebbow nicht wegräumen, dürfe nicht als Vorwand herhalten. Die zum Treffen gekommenen Tierfreunde waren sich einig, dass sich jeder Halter korrekt verhalten und die Tretminen auch wegräumen müsse.

von Werner Mett

erstellt am 22.Dez.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen