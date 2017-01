Tiere rund um Schwerin : Wer hat den kleinen Kerl ausgesetzt?

1 von 1 Foto: Tierheim 1 von 1

Dieser zutrauliche und agile Rüde wurde am 10. Januar zwischen Görslow und Leezen gefunden. Der kleine Hund ist nicht gechipt und hat leicht getrübte Augen. Vorerst ist er in der Tierpension „kleine Oase“ in Holthusen untergebracht, Ruf 03865/ 844330. Nun ist die Frage: Wer vermisst diesen Hund, beziehungsweise wer kennt seinen Besitzer? Hinweise sind an das Ordnungsamt Crivitz unter der Telefonnummer 03863/ 5454310 zu richten.





