Jahresrückblick Lübz, Goldberg, Plau : Der Oktober 2016

• 5. Oktober:

„Nächste Projekte für Grundschule geplant“ – Architekt stellt in Kürze erste Ideen für Gestaltung von Schulhof und Sportanlage in Plau vor

• 8. Oktober:

„Rufbus kommt: So funktioniert er“ – Neue Busära: Am 11. Dezember beginnt das Pilotprojekt in der Region zwischen Parchim und Plau am See

• 11. Oktober:

„Zusatzhilfe für Bedürftige in Lübz“ – Tafel und Möbelbörse beim Arbeitslosenverband wichtige Angebote / Bedarf steigt

• 12. Oktober:

„Es „zischt“ wieder in Lübz“ – Stadtwerke Lübz seit vielen Jahren Partner des SVZ-Projektes

• 15./16. Oktober:

„Viel Herzblut hinter Klostermauern“ – Dobbertiner Förderschule besteht jetzt seit 25 Jahren / Bei der gestrigen Feier erhielt die Einrichtung den Namen „Theodor Fontane Schule“

• 17. Oktober: „Praktisch lernen - in Greven möglich“ – Die Produktionsschule Westmecklenburg zeigt Jugendlichen ohne Zielvorstellung einen alternativen Weg

• 20. Oktober: „Magerpreis für Vollmilch“ – Niedriger Milchpreis setzt deutsche Erzeuger unter Druck - auch in unserer Region, wie ein Besuch bei der MiFeMa in Plauerhagen zeigt

• 21. Oktober: „Bald rasant im Internet unterwegs“ – 35,8 Millionen Euro Fördermittel für Ausbau in zwei Blöcken im Amt Eldenburg Lübz sicher / Umsetzung bis Ende 2018 geplant

• 24. Oktober: „Eisernes Training für neue Saison“ – Lübzer Karnevalisten fiebern 64. Gala entgegen / Drei Minuten Tanz bedeuten 14 Stunden Anstrengung / Keine Aufführung am 12. November

• 26. Oktober: „Gemeinden bleiben kritisch“ – Höherer Betrag trotz sinkender Kreisumlage – Murren der kommunalen Familie wird lauter, weil das Land auf dem Geld sitzt

• 27. Oktober: „Freude über höchstmögliche Ehre“ – TSV Goldberg 1902 erhält im Rahmen der Weltmeisterschaften für Senioren im Fechten Sportplakette des Bundespräsidenten

• 29. Oktober: „200 Meter hoher Gigant geplant“ – Am Dienstag um 10 Uhr Erörterungstermin zu „Repowering“ im Lutheraner Dorfgemeinschaftshaus / Umfassende Kritik von Einwohnern

