5. Jahreszeit in Lübz : Freude: Rosenmontagsball in dieser Saison in Lübz

1 von 1 Foto: Ilja Baatz 1 von 1

Der Lübzer Karneval-Club LKC ’54 e.V. habe es in dieser Saison – der 64. – eigener Aussage zufolge rechtzeitig geschafft, ein Prinzenpaar zu finden. Wer genau dieses hohe Amt jetzt inne hat, ist noch geheim. Die Vorbereitungen auf die diesjährige Saison laufen allerdings auch schon nach außen hin merklich auf Hochtouren. Der stets mit viel Aufwand verbundene Aufbau soll nach jetziger Planung am 17. Fe-bruar beginnen.

Die Eröffnung findet am Freitag, 24. Februar, um 21 Uhr im Karnevalspalast in der Schützenstraße statt. Einen Tag später ab 20 Uhr folgt dort der Kostümball, dem sich der Kinderkarneval am Sonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr anschließt.

Stolz ist der LKC darauf, dass der Rosenmontagsball in diesem Jahr am 27. Februar ab 20 Uhr wieder in Lübz stattfindet. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Programmbeginn. Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 19. Februar, von 14 bis 16 Uhr in den „Eldeterrassen“ statt.

Der Elferrat hat neben dem neuen Präsidenten René Kienapfel noch weitere neue Mitglieder: Danny Groth (Minister für Pinsel und Farbe), Maik Schmidt (Minister für Verkehr), Mathias Grube (Minister für Raumgestaltung) und Tobias Kropf (Minister für Inneres). Laut Kienapfel wurden alle erfolgreich integriert.

von Ilja Baatz

erstellt am 03.Feb.2017 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen