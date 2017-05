Gesundheit : Volkskrankheit - MediClin klärt auf

vergrößern 1 von 1 Foto: Simone Herbst 1 von 1

Deutschlandweit finden am kommenden Mittwoch, 10. Mai, Aktionen, Vorträge und Infostände statt, die rund um das Thema Schlaganfall aufklären. Aufgerufen dazu hat die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Auch das MediClin Krankenhaus und Reha-Zentrum Plau am See nehmen an dieser Aktion teil. Von 10 bis 11 Uhr finden medizinische Vorträge in der Aula des MediClin Reha-Zentrums statt. Von 11 bis 12 Uhr werden an Infoständen zur Thematik Prävention, Abbau von Risikofaktoren durch körperliche und geistige Aktivitäten Informationen gegeben.

Der Schlaganfall ist und bleibt eine Volkskrankheit. Jedes Jahr erleiden 270 000 Menschen in Deutschland einen solchen – einen plötzlicher Sauerstoffmangel im Gehirn, ausgelöst durch ein Blutgerinnsel. Trotz medizinischer Fortschritte ist der Schlaganfall auch heute die dritthäufigste Todesursache in Deutschland und der häufigste Grund für Behinderungen im Erwachsenenalter. Mehr als 60 Prozent der Betroffenen bleiben dauerhaft auf Pflege, Therapie oder Hilfsmittel angewiesen. Angesichts der demografischen Entwicklung wird sich die Situation in den kommenden Jahren zuspitzen, denn die Altersgruppe der über 60-Jährigen erleidet 80 Prozent aller Schlaganfälle.

„Mindestens 70 Prozent der Schlaganfälle wären vermeidbar“, ist sich Dr. Torsten Helberg, Leitender Oberarzt Neurologie und Stroke Unit am Plauer MediClin, sicher. Vorgesetzt, man sorgt für ausreichend Bewegung, ausgewogene Ernährung, verzichtet aufs Rauchen und kontrolliert die Risikofaktoren. Wer sich daran hält, hat die besten Chancen auf ein schlaganfallfreies Leben.“







von Simone Herbst

erstellt am 06.Mai.2017 | 05:00 Uhr