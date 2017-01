Vom Skandalprojekt zum Wahrzeichen : Das Elbphi-ABC

Die Elbphilharmonie war von Beginn an als neues Wahrzeichen Hamburgs geplant, das als „Leuchtturm“ weit über die Stadt hinaus strahlen soll. Seit Monaten wirbt die Hansestadt weltweit mit dem spektakulären Konzerthausbau und zielt dabei nicht nur auf Musikinteressierte; unverhohlenes Vorbild ist das Opernhaus in Sydney. Die ungewöhnliche Architektur soll Touristen anlocken, die bei ihren Deutschland-Besuchen bisher lieber nach Berlin und München fahren. Dank der Elphi will Hamburg die Bayern-Metropole schon bald als Reiseziel überflügeln. Die ersten Buchungszahlen bestätigen diese Hoffnung.