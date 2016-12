Jahresrückblick Lübz, Goldberg, Plau : Der Dezember 2016

vergrößern 1 von 9 Foto: Sabrina Panknin 1 von 9

















• 1. Dezember:

„Chronik einer Erfolgsgeschichte“ – Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide und Förderverein sind 25 Jahre alt / Auf 295 reich bebilderten Seiten wird nun Bilanz gezogen

• 3./4. Dezember:

„Reha-Zulieferer nach Maß baut neu“ – Grundsteinlegung für neuen Produktionsstandort der Orth GmbH Karow / Unternehmen reagiert mit Investition auf steigende Nachfrage

• 7. Dezember:

„Plau und die 24 Tage bis zur Deadline“ – Wemacom will Luftkurort mit schnellem Internet versorgen / Mehr als 600 Vorverträge fehlen aktuell noch

• 10./11. Dezember:

„Goldberg ist nicht chancenlos“ – Kommune muss bis Ende des Jahres Fortschreibung für Konsolidierung vorlegen / Andernfalls verliert die Stadt Gestaltungsmöglichkeiten

• 13. Dezember:

„Schönes Zuhause weiter im Blick“ – Wohnungs- und Verwaltungs-GmbH Lübz (WVL) arbeitet unverändert an Attraktivitätssteigerung für ihre Mieter

• 14. Dezember:

„Gestandene Kameraden schwelgen in Erinnerungen“ – Ehrenmitglieder feierten Weihnachten: Lübzer Feuerwehrkameraden für langjährige Mitgliedschaft geehrt

• 17./18. Dezember:

„Noch nie war so viel Harmonie“ – Kreistag Ludwigslust-Parchim beschließt (fast) einstimmig Haushalt / Weg frei für schnelles Internet im nahezu gesamten Kreisgebiet

• 20. Dezember:

„Ziel: 2017 Verkehr auf der Südbahn“ – Stadtvertreter: „Ich will nicht hinnehmen, dass unsere Region abgehängt wird“ / Im Sommer möglichst wieder Züge im Raum Lübz

• 21. Dezember:

„Dobbertins Krippe - ein Hingucker“ – Künstler aus dem In- und Ausland schufen während der 1. Kunstwoche die Holzskulpturen für das Klosterdorf

• 27. Dezember:

„Ein Scan vom Scheitel bis zur Sohle“ – MediClin Krankenhaus Plau am See investiert eine knappe halbe Mio Euro in neues CT-Gerät / Gewinn vor allem für Schlaganfallpatienten

29. Dezember:

„Pflegelotsen auch 2017 im Einsatz“ – Koordinatorin Angelika Lübcke freut sich über Kreistagsbeschluss: Projekt wird im kommenden Jahr mit 25 000 Euro kofinanziert

von Sabrina Panknin

erstellt am 31.Dez.2016 | 05:01 Uhr