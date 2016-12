Gadebusch-Rehna : Rückblick: Das Jahr 2016 in Bildern

vergrößern 1 von 11 1 von 11





















Oktober: „Löschwasser“ aus Thandorf

Ein Schloss im Dornröschenschlaf, aber hinter den Kulissen arbeiten Studenten aus Wismar an neuen Nutzungsplänen und stellen diese im Rathaus der Öffentlichkeit vor. Die Eigentümer nehmen weiterhin keine Notiz davon.

Die Kreisstadt Wismar erhält 3,4 Millionen Euro zum Ausbau des Kreuzfahrt-Anlieger. Ziel: Tourismus fördern. Währen das Gadebuscher Unternehmen Abraham mit der „Mechanischen Metallbearbeitung“ Firmen wie Porsche und Ford unterstützt macht sich ein Arzneimittelhersteller aus Dassow mit Medikamenten geben Krebs einen Namen. „Löschwasser“ mit Kaffeenote bringen die Thandorfer beim ersten Bauernmarkt ins Angebot.

In Klein Hundorf eröffnet der dritte Waldkindergarten, während Thandorf auf Geselligkeit setzt und sich die Bürger in der Trafobar treffen. Die Landwirte kämpfen um auskömmliche Milchpreise. Der Molkerei in Upahl wird eine Resolution überreicht.

November: Langfinger am Werk

Kriminalität verunsichrt die Bewohner: Diebstähle aus Supermarktkassen in Gadebusch, einem Laden für Gartengeräte in Lützow und mehreren Gartenlauben in Rehna.

Im Amt Lützow-Lützow blieb der Amtswehrführer nach mehrwöchigem Streit mit dem Amtsvorsteher doch im Amt.

Wintereinbruch am Monatsanfang: Für die Region eine Herausforderung.

Dezember: Auszeichnung für Handwerk

Mehr als eine Million Euro erhält das Grenzhus in Schlagsdorf . Vorgesehen ist ein Umbau und ein barrierefreier Zugang für die Bildungsstätte und Museum. Freie Fahrt zu Weihnachten: Nach wochenlanger Sanierung wird die Jarmstorfer Chaussee freigegeben. Für 8,5 Millionen Euro entsteht der neue Kreissitz in Wismar. Einzug ist im Dezember. Die Tischlerei Eigenstetter erhält den VR-Innovationspreis im Land MV. Wegen eines grassierenden Magen-Darm-Infekt-Risiko schließt die Schule Schlagsdorf – 60 Kinder sind erkrankt.

