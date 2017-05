Tornado in Bützow : Die Narben verheilen

vergrößern 1 von 1 Foto: jens büttner 1 von 1

Gut zwei Jahre nach dem verheerenden Tornado in Bützow (Landkreis Rostock) sollen in diesem Jahr die letzten Schäden beseitigt werden. Es gebe „noch eine Hand voll Häuser“, deren Dächer nur provisorisch gedeckt seien, sagt Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos). Drei davon sollen jedoch ohnehin abgerissen werden, die Abrissanträge seien gestellt. „Die Häuser, die jetzt noch beschädigt sind, waren auch vor dem Tornado schon in einem schlechten Zustand“, sagt Grüschow. Beschädigte städtische Gebäude seien bereits alle repariert.

Am Abend des 5. Mai 2015 war ein Tornado durch die mecklenburgische Kleinstadt gefegt und hatte Schäden in Höhe von rund 40 Millionen Euro verursacht. Dächer wurden abgedeckt, Häuser schwer beschädigt, hunderte Bäume umgeknickt und entwurzelt.

Finanziell ist die Stadt vergleichsweise glimpflich davongekommen, sagt Grüschow. Nur 300 000 Euro an Gebäudeschäden seien nicht von Versicherungen gedeckt worden. Zwei Drittel davon hofft Grüschow über die Städtebauförderung refinanzieren zu können. Am Ende bliebe ein Eigenanteil von rund 95 000 Euro, den die Stadt tragen müsste.

Anders sieht es bei den schwer in Mitleidenschaft gezogenen Grünanlagen aus. Der erste von fünf Bauabschnitten zur Wiederherstellung des ehemaligen Rosengartens am Schloss, der bei dem Wirbelsturm völlig verwüstet wurde, soll in diesem Jahr beginnen. Da der Park außerhalb des geförderten Sanierungsgebietes liege, werden die Arbeiten mit gut 300 000 Euro Eigenanteil für die Stadt zu Buche schlagen. Die Finanzierung werde über Spenden unterstützt, erklärt Grüschow. Anders beim Kirchplatz, an dem nur zwei Linden den Sturm überlebten: Dieser liegt innerhalb des Sanierungsgebiets und soll ebenfalls wieder hergerichtet werden. Insgesamt geht Grüschow für die Stadt von einem mittleren sechsstelligen Betrag aus, der für die Arbeiten an den Grünanlagen nötig sein wird.

Für das nahe des Rosengartens gelegene Grüne Klassenzimmer der Grundschule, von dem kaum etwas übrig blieb, wurde bereits ein Schritt getan: Innenminister Lorenz Caffier (CDU) übergab am Donnerstag einen Förderbescheid über 132 000 Euro an Grüschow.

Auch Infrastrukturminister Christian Pegel erklärte, die Landesregierung werde „Bützow auch weiterhin nach Möglichkeit mit Städtebaufördermitteln unterstützen“.

