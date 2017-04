Termine : Autotreffen und Events der Saison

vergrößern 1 von 1 1 von 1

An Freunde der Modifikation richtet vom 28. April bis 1. Mai die „Tuning World Bodensee“. Die Messe in Friedrichshafen hat sich laut Organisatoren seit 2003 zur mittlerweile größten reinen Tuningmesse Europas entwickelt. Um Oldtimer dreht sich alles auf der „Klassikwelt Bodensee“ (19. und 21. Mai). Mit über 800 Ausstellern und circa 40.000 Besuchern in den zwölf Messehallen mit 85 000 Quadratmetern gehört sie den größten Veranstaltungen ihrer Art in Deutschland.

Bei den Clubtreffen finden absolute Experten für einzelne Typen zusammen. So wird in Kaiserslautern am 30. April das „30 Jahre Kadett C“-Treffen abgehalten oder am 4. Juni der „Enten-Classic-Day“ in Essen, an dem sich alles um den Citroën 2CV dreht. Bei „Schöne Sterne“ treffen sich Mercedes-Freunde mit ihren Autos in Hattingen (29. und 30. Juli ). Zwischen 11. und 14. Mai finden sich in Grafenau Besitzer des Fiat 2300 S Coupé zusammen. Vom 25. bis 28. Mai lockt das „37. Internationale NSU-Treffen“ des Ro 80-Clubs in Waging am See. Vor 50 Jahren feierte die Limousine mit Wankelmotor Premiere.

Für US-Cars gibt es auch hierzulande Events. Dazu zählen unter anderem „The jukin’ 50s“ (27. und 28. Mai) in Verl-Kaunitz oder „Viva the American Dream 2“ in Unna (10. bis 11. Juni). Sind Youngtimer von Interesse, so gibt es auch hier ein Bündel an typenoffenen Treffen. Solche Autos und ihre Besitzer finden sich beispielsweise am 3. September an der Zeche Ewald in Herten zur „Youngtimer Show“ ein. Eine Fachjury vergibt Pokale. Zugelassen sind Autos der Jahrgänge 1970 bis 1997.

Bei den „Schloss Bensberg Supersports Classics“ (30. Juni bis 2. Juli) können sich Nachkriegsmodelle, die mindestens 20 Jahre alt ist und im historischen Kontext leistungsstark waren. Am zweiten Tag des Events nach der Rallye beurteilt eine Jury während eines Concours Sieger in verschiedenen Klassen.

Wer rollendes Kulturgut erleben möchte, das eher dem klassischen Oldie-Bild von geschwungenen Radkästen und aufgesetzten Rundscheinwerfern entspricht, hat ebenfalls eine größere Auswahl. Die „Retro Classics meets Barock“ (17. bis 18. Juni) vor der Kulisse von Schloss Ludwigsburg zeigt unter anderem eine Sonderschau der untergegangen Luxusmarke Delâge. Die „Classic-Gala“ im Barockgarten von Schloss Schwetzingen verspricht vom 1. bis 3. September 180 der edelsten Autos der Welt vom Baujahr 1900 bis 1980. Neben einem Concours d’Élégance ist ein eigenes Fahrerlager eines der Highlights der „Oldtimertage Fürstenfeld“ in Fürstenfeldbruck (16. bis 17. September).

An „Bewunderer, Liebhaber und alle Kaufinteressierten mit einem Faible für automobile Klassiker“ wenden sich die „Hamburg Motor Classics“. Sie findet in diesem Jahr vom 13. bis 15. Oktober erstmals statt. Auf dem Hamburger Messegelände gibt es Oldtimer, Youngtimer, klassische Motorräder, Teile und Zubehör zu kaufen und zu bestaunen.

Zu den zahlenmäßig größeren Oldtimertreffen gehört „Die Oldtimershow“ mit Teilemarkt in Paaren/Glien bei Berlin (3. und 5. Juni).

Auf fast ein halbes Jahrhundert kann die Essen Motor Show zurückblicken, die vom 2. bis 10 Dezember ihre 50. Auflage feierte. Als Rennwagenausstellung gestartet, stehen auch 2017 in der Ruhrmetropole wieder vor allem Tuning, Sportwagen und Motorsport aber auch Klassiker und Autoclubs im Zentrum.