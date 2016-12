Den Chef überzeugen : Vor Gehaltsverhandlung Erfolge schriftlich notieren

1 von 1 Foto: Arno Burgi 1 von 1

Wollen Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung für sich herausholen, überzeugen sie den Chef am ehesten mit ihren Leistungen und Erfolgen für das Unternehmen. Am besten sei, sich diese vor der Verhandlung schriftlich zu notieren und das Papier mit in das Gespräch zu nehmen, rät Gehaltscoach Martin Wehrle.

Berufstätige können dann sicher sein, dass sie in den oft stressigen Gesprächen nichts vergessen. Außerdem muss der Vorgesetzte sich möglicherweise wiederum von seinem Chef die Zustimmung für die Gehaltserhöhung holen. Dem kann er dann auch die Auflistung der Erfolge vorlegen, so der Experte in der Zeitschrift «Unicum Beruf» (Ausgabe 6/2016).

von dpa

erstellt am 27.Dez.2016 | 05:00 Uhr