Apps : Apple erhöht Preise im Appstore in Deutschland

Bislang kosten die günstigsten kostenpflichtigen Apps in Deutschland 0,99 Euro. Laut einer E-Mail an App-Entwickler hebt Apple den Einstiegspreis in „Dänemark, Mexiko, und allen Euro-Staaten“ bis zum Ende der ersten Maiwoche an. Auch für In-App-Käufe werden Nutzer dann mehr zahlen müssen. Als Begründung nennt Apple veränderte Wechselkurse.

Preisliste aufgetaucht

Nach einer im Internet aufgetauchten Preisübersicht für Österreich und Frankreich steigt der Einstiegspreis für iOS-Apps um zehn Cent auf 1,09 Euro. Apps, die bislang 1,99 Euro kosten, sollen dann bei 2,29 Euro liegen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden diese Preise auch für iOS-Nutzer in Deutschland gelten. Im Jahr 2012 hatte Apple den Preis von 0,79 Euro auf 0,89 Euro angehoben, seit 2015 kosteten die Apps ab 0,99 Euro.

App-Abos nicht betroffen

Immerhin: Die Preise für App-Abos, wie bei Navigations-, Fitness- oder Zeitungs-Apps verbreitet, sind von der vorgegebenen Erhöhung ausgenommen. Entwickler können an dieser Stelle selbst entscheiden, ob sie die Preise für bestehende Kunden anheben oder nicht, so Apple.