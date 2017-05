Webseite der Woche : Form- und Farbenteppiche mit der Maus weben

vergrößern 1 von 1 Foto: Screenshot: weavesilk.com 1 von 1

Verwobene Linien in leuchtenden Farben bilden symmetrische Muster. Sie erinnern an Stromblitze, Quallen oder Insekten. Manchmal glaubt man auch, Blumen, Masken oder Sterne zu erkennen. Auf Weavesilk.com schaffen es Nutzer in kürzester Zeit, einen digitalen Form- und Farbenteppich zu weben.

Die Bedienung ist simpel: Mit der Maus und gedrückter linker Maustaste gleitet man über die schwarze Leinwand. Je nach Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit fächern oder kräuseln sich die Linien auf, drehen sich wahlweise um bis zu sechs Achsen und lassen sich in sieben Farben auf dem Monitor verewigen.

Sieht einmal etwas nicht so gut aus, kann der letzte Zeichenschritt in den Einstellungen oben links gleich wieder rückgängig gemacht werden (Undo). Wer etwas Zeit und Lust mitbringt, blickt schon bald dem ein oder anderen Kleinod entgegen. Aber auch für den kurzen Zeitvertreib zwischendurch lohnt ein Besuch der Projektseite. Jedes fertige oder unfertige Werk lässt sich als Grafikdatei speichern (www.weavesilk.com).

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 09:00 Uhr