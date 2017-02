Beliebte Spiele-Apps : Game-Charts: Bau-Meister und Bienen-Spaß

1 von 1 1 von 1

Bauen, Puzzeln, Kämpfen - damit vertreiben sich iPhone- iPad-Nutzer am liebsten ihre Zeit. Das zeigt ein Blick in die Top Ten der Game-Apps.

Ein Altbekannter sitzt in dieser Woche auf dem Thron: Sowohl in den iPad- als auch in den iPhone-Charts hat sich «Minecraft: Pocket Edition» von Mojang (6,99 Euro) die Krone aufgesetzt. Spieler bekommen scheinbar nicht genug davon, kleine Blöcke kreativ aufeinanzustapeln und sich so seine eigene Welt zu erschaffen.

Tablet-Nutzer werden am liebsten zum fleißigen Bienchen. Das kostenlose Puzzle-Spiel «Bee Brilliant» steht in dieser Woche an der Spitze der gratis iPad-Game-Charts. Dabei gilt es, Babybienen mit farbigen Linien zu verbinden.

Auf dem ersten Platz der kostenlosen iPhone-Spiele hat es «Yu-Gi-Oh! Duel Links» geschafft. Spieler duellieren sich, zum Beispiel mit den bekannten Charakteren Yugi, Kaiba, Joey oder Mai. Wer gewinnt, bekommt eine Belohnung.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 MONOPOLY Game Electronic Arts 0,99 4 Ski Jumping Pro Vivid Games S.A. 0,99 5 Tiny Wings Andreas Illiger 0,99 6 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 7 Sonic the Hedgehog SEGA 2,99 8 Bridge Constructor Headup Games GmbH & Co KG 1,99 9 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,99 10 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 2,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Yu-Gi-Oh! Duel Links KONAMI kostenlos 2 Quizdom - Wer weiß mehr? quizdom UG (haftungsbeschraenkt) kostenlos 3 Paper.io Voodoo kostenlos 4 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 5 Bubble Witch 3 Saga King kostenlos 6 Spiral Ketchapp kostenlos 7 Block! Hexa Puzzle BitMango kostenlos 8 Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos 9 Clash Royale Supercell kostenlos 10 Quizduell FEO Media kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 Ski Jumping Pro Vivid Games S.A. 0,99 3 Kleines Kätzchen - meine Lieblingskatze Fox and Sheep GmbH 2,99 4 Book of Unwritten Tales 2 FISHLABS 4,99 5 Sonic the Hedgehog SEGA 2,99 6 Samorost 3 Amanita Design 4,99 7 MONOPOLY for iPad Electronic Arts 4,99 8 Rush Rally 2 Stephen Brown 0,99 9 RollerCoaster Tycoon Classic Atari 5,99 10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Bee Brilliant Tactile Entertainment kostenlos 2 Bubble Witch 3 Saga King kostenlos 3 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 4 Paper.io Voodoo kostenlos 5 Clash Royale Supercell kostenlos 6 Minions Paradise Electronic Arts kostenlos 7 Yu-Gi-Oh! Duel Links KONAMI kostenlos 8 Roofbot: Puzzler On The Roof Double Coconut LLC kostenlos 9 Block! Hexa Puzzle BitMango kostenlos 10 Hot Wheels: Race Off Hutch Games Ltd kostenlos

von dpa

erstellt am 09.Feb.2017 | 14:59 Uhr