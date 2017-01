Ambeo Smart Surround : In-Ears als Stereomikro von Sennheiser

1 von 1 Foto: Sennheiser 1 von 1

Es sieht aus wie In-Ear-Kopfhörer und wird auch so getragen - tatsächlich handelt es sich aber um ein spezielles Stereomikrofon mit je einem Mikrofon in jedem Ohrbügel.

Das Gerät heißt Ambeo Smart Surround und ist von Sennheiser jetzt auf der Elektronikmesse CES (noch bis 8. Januar) vorgestellt worden. Gedacht ist es insbesondere für Käufer, die sich hochwertige Audioaufnahmen zu ihren Smartphone-Videos wünschen.

Durch die feinen Unterschiede in Zeit, Lautstärke und Klangfarbe, die auftreten, wenn Klänge die Ohren - und damit auch die Mikrofone - aus verschiedenen Richtungen erreichen, soll das Ambeo Smart Surround besonders räumliche Aufnahmen liefern, wie der Hersteller mitteilt.

Eine neue Erfindung ist die Aufnahmetechnik nicht. Sogenannte Originalkopf-Mikrofone zum Tragen in den Ohren haben zum Beispiel auch die Anbieter Soundman oder Roland im Angebot. Solche Mikros lassen sich an beliebige Audio-Aufnahmegeräte oder auch an Camcorder anschließen. Sie sind bei Musikern, Musikfreunden und Radiomachern beliebt für Konzert- und Musikmitschnitte oder Aufnahmen auf der Straße und in der Natur, weil sie neben dem Stereoeffekt einen unmittelbaren Mittendrin-Höreindruck liefern. Außerdem fallen die Mikrofone nicht auf und halten die Hände frei.

Der Ambeo Smart Surround von Sennheiser soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 zu einem noch ungenannten Preis verfügbar sein. Konkurrenzprodukte sind zu Preisen ab rund 100 Euro zu haben.

Elektronikmesse CES

von dpa

erstellt am 06.Jan.2017 | 15:07 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen