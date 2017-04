Meistgeladene Spiele-Apps : iOS-Game-Charts: Mit Raumschiff oder Huhn Geschick testen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Ein Huhn anschreien, den Doodle hüpfen lassen und ein Raumschiff durch die Galaxie lenken - das sind die aktuellen Lieblingsbeschäftigungen der iOS-Gamer. Dabei sind viel Geschicklichkeit und ein gutes Stimmvermögen gefragt.

Der aktuelle Hit in den iOS-Game-Charts ist «Hyperburner». Die Herausforderung ist, ein Raumschiff durch ein Sonnensystem zu manövrieren. Jedoch bewegt sich der Space-Flieger auf immer gefährlicheren Bahnen. So gilt es, Laserbohrer und bewegliche Objekte zu umschiffen ohne irgendwo anzustoßen. Begleitet wird das kostenlose Spiel von einem aufwendigen Elektro-Sound.

Auf eine der Spitzenpositionen gelangt in dieser Woche auch «Chicken Scream». Und der Name sagt eigentlich schon alles: Gesteuert wird das Huhn nicht mit den Fingern auf dem Display, sondern mit der Stimme. Durch seine Laute kann der Spieler das Federtier dazu bringen, zu springen, sich langsam zu bewegen oder stillzustehen. Wer genügend Punkte sammelt, kommt in dem kostenlosen Spiel weiter. Jedoch stellen sich dem Huhn immer wieder Hindernisse in den Weg.

Ebenso heiter geht es bei «Doodle Jump - ACHTUNG: Höchste Ansteckungsgefahr!» zu. In dem 0,99 teuren iPhone-Game lässt man den Doodler auf ein Blatt Millimeterpapier springen. Aufgabe ist es zudem, Jetpacks aufzunehmen, Schwarzen Löchern auszuweichen und Bösewichte mit Nasenbällen unschädlich zu machen. Freuen darf sich, wer über den aktuellen Punktestand anderer Spieler kommt, der am Rand eingeblendet ist.

Meitgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 F1 2016 The Codemasters Software Company Limited 4,99 4 MONOPOLY Game Electronic Arts 0,99 5 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 2,99 6 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 4,99 7 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 8 Doodle Jump - ACHTUNG: Höchste Ansteckungsgefahr! Lima Sky 0,99 9 Monument Valley ustwo Games Ltd 3,99 10 Tiny Wings Andreas Illiger 0,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Chicken Scream Perfect Tap Games kostenlos 2 Bacon Escape Illusion Labs kostenlos 3 100 PICS Quiz Poptacular Ltd kostenlos 4 Uphill Rush SPIL GAMES kostenlos 5 Quizduell FEO Media kostenlos 6 Clash Royale Supercell kostenlos 7 Hyperburner Patrick Cook kostenlos 8 TVSMILES – Quiz, Cash, Praemien & Gewinnspiele TVSMILES GmbH kostenlos 9 Piano Tiles 2™(Don't Tap The White Tile 2) Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos 10 KAMI 2 State of Play Games kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 Bibi & Tina: Pferdeabenteuer Blue Ocean Entertainment AG 3,99 3 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 4,99 4 F1 2016 The Codemasters Software Company Limited 4,99 5 The Room Fireproof Games 0,99 6 The Room Three Fireproof Games 4,99 7 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 5,99 8 Monument Valley ustwo Games Ltd 3,99 9 MONOPOLY for iPad Electronic Arts 4,99 10 Planescape: Torment Overhaul Games

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Hyperburner Patrick Cook kostenlos 2 Clash Royale Supercell kostenlos 3 Uphill Rush SPIL GAMES kostenlos 4 Bacon Escape Illusion Labs kostenlos 5 Die Schlümpfe – Bubble-Geschichte Sony Pictures Television kostenlos 6 Cooking Fever Nordcurrent kostenlos 7 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 8 Angry Birds 2 Rovio Entertainment Ltd kostenlos 9 Piano Tiles 2™(Don't Tap The White Tile 2) Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos 10 Rolling Sky Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos

von dpa

erstellt am 20.Apr.2017 | 17:53 Uhr