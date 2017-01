Karten-App : Urlaubsorte am Mac erkunden

1 von 1 1 von 1

Bei der Urlaubsplanung informiert man sich in der Regel erst mal in Ruhe über verschiedene in Frage kommende Ziele. Wo gibt es Ruhe? Wo sind Strand, Berge oder der Wald nicht weit? In den Beschreibungen der Hotels und Anbieter wird da gerne übertrieben.

Besser, man macht sich selbst ein Bild - etwa mit der Karten-App von macOS. Hat man sich mehrere potenzielle Orte für den Sommer-Urlaub ausgesucht, kann man sie schnell ansehen und miteinander vergleichen. Dazu zuerst die Karten-App von macOS öffnen. Oben in das Suchfeld die erste Adresse oder den Ort eingeben und mit [Enter] bestätigen. Danach einen weiteren Tab öffnen - etwa durch die Funktion «Neuer Tab» im Menü «Ablage» oder durch die Tastenkombination [Command]+[T]. Hier dann die nächste Anschrift eingetragen usw. Danach kann leicht zwischen den Tabs gewechselt werden, ähnlich wie im Browser. So lassen sich die Urlaubsorte bequem miteinander vergleichen.

