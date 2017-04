Schutz vor Schädlingen : Hülsenfrüchte am besten im Schraubglas lagern

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

Hülsenfrüchte sind relativ anfällig für Schädlinge. Linsen, Kichererbsen und Co. sollten deshalb nicht länger als ein Jahr gelagert werden, erläutert der Verbraucherservice Bayern. Am besten füllen Verbraucher die Hülsenfrüchte dazu in ein Schraubglas.

Das Verfallsdatum auf der Packung sollte man sich idealerweise am Glas notieren. Um sicherzugehen, dass keine Schädlinge mit zubereitet werden, gibt man die Hülsenfrüchte zum Waschen in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Die Bohnen, Linsen oder Kichererbsen, die obenauf schwimmen, besser entfernen - sie könnten von Schädlingen befallen sein.

