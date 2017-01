In mehreren Bundesländern : Netto ruft wegen Salmonellen-Gefahr Mettwurst zurück

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Der Discounter Netto ruft ein Wurstprodukt zurück: Die «Ostermeier Puten-Zwiebel-Mettwurst» sei möglicherweise mit Salmonellen belastet. Betroffen seien die 150-Gramm-Packungen der Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Februar 2017.

Dies teilte das in der Oberpfalz ansässige Unternehmen über das Internetportal www.lebensmittelwarnung.de mit. Das Produkt kam in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in die Läden. Kunden werde bei Vorlage des entsprechenden Produktes der Kaufpreis erstattet.

Lebensmittelwarnung

Pressemitteilung Netto

von dpa

erstellt am 27.Jan.2017 | 11:09 Uhr

