Gesundheitstipps : Wenn’s kribbelt und kratzt

Naht da etwa schon wieder eine Erkältung? Die gute Nachricht ist: Wenn es gerade erst losgeht, kann man selbst noch etwas tun, um die Erkältung aufzuhalten. Ist sie allerdings bereits richtig da, lassen sich nur noch die Symptome eindämmen. Die Nase kribbelt, der Hals kratzt – eine Erkältung kündigt sich an. Bemerkt der Patient die Anzeichen früh genug, kann er die Erkrankung vielleicht noch abwehren, sagt Michael Barczok, Lungenarzt in Ulm und Pressesprecher des Bundesverbandes der Pneumologen. Am besten steuert man ihm zufolge mit Wärme gegen: „Der Betroffene kann in die Sauna gehen, heißen Dampf einatmen oder sich einen Fenchel- oder Kamillentee kochen.“

Wärme öffnet die Gefäße und erleichtert den Abwehrzellen den Zugang zu den Schleimhäuten, erklärt der Arzt. So kann das Immunsystem im besten Fall selbst die Erkältung abwenden. Allerdings funktioniere das nur in einem sehr frühen Stadium: „Sind die Schleimhäute einmal geschwollen, ist Wärme kontraproduktiv“, warnt Barczok. Dann kann man den Lauf der Dinge ohnehin nicht mehr aufhalten. „Allenfalls die Symptome lassen sich eindämmen“, sagt der Arzt.

Viele greifen dafür zu Kombipräparaten aus der Apotheke. „Wenn man am nächsten Morgen fit sein muss, darf man das ruhig mal machen“, sagt Barczok. Es spreche nichts dagegen, zum Beispiel gegen Kopfschmerzen oder die verstopfte Nase vorzugehen. Nur sollte der Betroffene eben wissen, dass er die Dauer seiner Erkrankung damit nicht verkürzt.

Grundsätzlich sollten Erkältete darauf achten, dass sie andere nicht anstecken. „Händewaschen ist das Wichtigste“, sagt Barczok. Wer es vermeiden kann, sollte anderen zur Begrüßung auch nicht die Hand reichen. Und natürlich niest man nicht direkt in den Raum und auch nicht in die Hand – sondern in die eigene Armbeuge.

So beugen Sie eine Erkrankung vor:

Gründliches Händewaschen

Hände sind Überträger Nr.1 für Viren und Bakterien. Diese überleben stundenlang auf Telefonhörern oder Türklinken. Bewegen

Ein Ausdauertraining, wie z. B. Laufen, setzt Botenstoffe frei, die das Immunsystem stimulieren und aktivieren. Saunieren

Aufgrund der hohen Temperaturen wird der Nasen- und Rachenraum stärker durchblutet, und hier können mehr Abwehrzellen gebildet werden. Wechseldusche

Einmal heiß, dann wieder kalt – das fordert Überwindung, fördert aber die Durchblutung. Tipp: Vor dem Duschen den Körper ausreichend mit warmem Wasser aufwärmen. Gurgeln

Egal, ob mit Wasser oder einer Spülung: Wer zweimal täglich gurgelt, kann das Risiko an einer Erkältung zu erkranken um 36 Prozent senken. Obst und Gemüse

Experten empfehlen saisonales Obst und Gemüse wie Karotten oder Äpfel. Füsse warm halten

Warme Fußbäder kurbeln die Durchblutung an.

Hausmittel gegen die Erkältung

Viel Trinken Lindenblütentee ist ein echter Klassiker bei Erkältung! Er hat eine schweißtreibende, schleimlösende und reizlindernde Wirkung . Zudem bauen Lindenblüten leichten Stress ab und bessern Schlafprobleme. Anleitung: 1-2 Teelöffel Lindenblüten mit 1/4 Liter kochendem Wasser übergießen

Anschließend 10 Minuten ziehen lassen

Über den Tag verteilt mehrere Tassen trinken Achtung: Bei hohem Fieber sollte ein Arzt aufgesucht werden. Auch wenn Säuglinge Fieber haben, ist grundsätzlich ein Arztbesuch ratsam.

Inhalieren Ein Kopfdampfbad kann helfen, besonders wenn sich in den Atemwegen Schleim festgesetzt hat. Anleitung: Salz oder einen pflanzlichen Zusatz (z. B. Kamille) in eine Schüssel mit ca. 1 Liter kochendem Wasser übergießen

Schüssel auf eine feste Unterlage stellen und das Gesicht vorsichtig darüber halten – Vorsicht Verbrühungsgefahr!

10 Minuten durch Mund und Nase tief ein- und ausatmen– der Kopf sollte mit einem Handtuch bedeckt sein, so dass möglichst wenig Dampf entweichen kann Achtung: Kinder sollten niemals alleine gelassen werden. Ätherische Öle können allergische Reaktionen hervorrufen.

Kartoffelwickel Bei Husten und Bronchitis haben sich Kartoffelwickel bewährt. Sie sind gute Wärmespeicher, einmal erhitzt, geben sie langsam und kontinuierlich Wärme ab. Zudem sind Kartoffeln in den meisten Haushalten vorhanden. Anleitung: Kartoffeln mit Schale kochen

Anschließend Kartoffeln auf ein Leinentuch geben und mit einer Gabel zerdrücken

Das Leinentuch einschlagen und auf die Brust oder Hals legen

Etwa 10 bis 15 Minuten auflegen Achtung: Verbrennungsgefahr! Kontrollieren Sie die Temperatur, legen Sie den Wickel sehr vorsichtig auf und lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.

Wadenwickel Wadenwickel haben einen fiebersenkenden Effekt. Anleitung: Leinentuch in kaltes Wasser tauchen und auswringen

Anschließend fest um den Unterschenkel legen

Mit einem weiteren, wärmenden (Hand-) Tuch umbinden

Wickel in drei Durchgängen hintereinander für etwa 10 Minuten am Körper belassen

Je höher das Fieber desto kürzer die Auflagezeit

Etwa zwei- bis dreimal pro Tag wiederholen Achtung: Die Anwendung ist nicht geeignet, wenn man friert.

Hühnersuppe In Hühnersuppe steckt der Eiweißstoff Cystein. Er wirkt entzündungshemmend und abschwellend auf die Schleimhäute. Zusätzlich sind beträchtliche Mengen Zink – gebunden an den Eiweißbaustein Histidin – enthalten. Dadurch kann das Zink besonders gut resorbiert werden. Anleitung: Wasser und Salz zum Kochen bringen

Huhn ohne Innereien mit etwas Pfeffer 1 ½ Stunden bei geringer Hitze kochen

Geschnittenes Gemüse hinzufügen und etwa 20 Minuten kochen lassen

Hühnerfleisch von Knochen und Haut befreien, in mundgerechten Stücken in die Suppe geben, etwas Petersilie dazu

von Teresa Nauber

erstellt am 16.Jan.2017 | 12:00 Uhr

