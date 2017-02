Haut-Pflege : Körperhaare am besten abends entfernen

1 von 1 Foto: Monique Wüstenhagen 1 von 1

Haare unter den Achseln, an den Beinen und in der Bikini-Zone werden am besten abends entfernt. Das gibt der Haut dann Zeit, sich über Nacht zu erholen, erklärt das Portal Haut.de, das mit der Arbeitsgemeinschaft ästhetische Dermatologie und Kosmetologie kooperiert.

Sinnvoll ist es deshalb auch, nach der Enthaarung einige Stunden lang weder Deo noch andere alkoholhaltige oder parfümierte Pflegeprodukte auf die betreffenden Hautpartien aufzutragen. Die Erholung lässt sich fördern durch die Kühlung mit Eiswürfeln oder kalten Kompressen mit Kräuterzusätzen sowie durch das Auftragen beruhigender und natürlich unparfümierter Pflegepräparate.

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 05:00 Uhr