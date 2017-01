Gut gerüstet für den Winter : Richtige Schneeschuhe finden: Lieber kleiner als zu groß

1 von 1 Foto: Jörg Michel 1 von 1

Schneeschuhtouren im Winter sind beliebt, doch es kommt auf die richtige Ausrüstung an. Schneeschuhe werden in der Regel in drei verschiedenen Größen angeboten, die sich nach dem Gewicht des Wanderers richten.

Im Zweifelsfall sollte man den Schuh lieber etwas zu klein als zu groß wählen, rät das Magazin «Outdoor» (Ausgabe 2/2017). Gegen zu große Schuhe sprechen das Gewicht und das Risiko, dass die Füße beim Laufen zusammenstoßen. Andersherum sei die Gefahr, wegen zu kleiner Tragflächen im Tiefschnee zu versinken, in Mitteleuropa zu vernachlässigen. Wichtig: Bei der Wahl der Größe der Schneeschuhe zählt das Gewicht des Trägers plus Rucksack.

von dpa

erstellt am 05.Jan.2017 | 05:01 Uhr