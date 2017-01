Schneehöhen : Gute Pisten in Österreich und Deutschland

1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

Pulverschnee und gutes Wetter: Über die Bedingungen in den deutschen Alpen können sich Wintersportler nicht beschweren.

Auf der Zugspitze liegen 210 Zentimeter Schnee, Reit im Winkl meldet 120 Zentimeter, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) berichtet. Auch in den Mittelgebirgen liegt weiter viel Schnee: 110 Zentimeter sind es zum Beispiel auf dem Großen Arber im Bayerischen Wald.

In den österreichischen Skigebieten wird kommendes Wochenende wieder Neuschnee erwartet. Die Pisten sind aber schon jetzt meist sehr gut in Schuss. Gosau am Dachstein meldet 140 Zentimeter Schnee. In Sölden sind es sogar 212 Zentimeter. Meist gut sind die Abfahrtsbedingungen auch in den Schweizer und Südtiroler Skigebieten - dort hat Schneefall in der vergangenen Woche manchen Pistenbetreiber aufatmen lassen. In den großen französischen Resorts sind die Verhältnisse solide.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Zugspitze 60/210/- Sudelfeld 80/85/- Reit im Winkl 50/120/84 Winklmoos-Steinplatte 50/120/20 Fellhorn-Kanzelwand 90/110/76 Nebelhornbahn Oberstdorf 80/110/76 Großer Arber 60/110/- Feldberg / Schwarzwald 49/79/102 Fichtelberg / Erzgebirge 85/85/31 Skiliftkarussell Winterberg 125/125/-

Schneehöhen in Österreich:

Gosau - Dachstein West 120/140/45 Kitzsteinhorn Kaprun 40/120/43 Saalbach Hinterglemm Leogang 40/80/8 Kitzbühel - Kirchberg 73/87/46 Planai - Schladming 90/130/- Stubaier Gletscher / Stubaital 30/130/- Ischgl 25/65/64 Tux - Finkenberg 90/160/14 Obergurgl - Hochgurgl 70/122/12 Sölden 72/212/12 Stuben am Arlberg 70/120/- Serfaus - Fiss - Ladis 20/60/4 Silvretta Montafon 57/115/-

Schneehöhen in der Schweiz:

Adelboden-Lenk 30/55/21 Zermatt 5/120/- Arosa Lenzerheide 50/105/56 Davos Klosters 27/80/78 4 Vallées 40/125/27

Schneehöhen in Italien:

Alta Badia 10/20/4 Kronplatz 20/55/80

Schneehöhen in Frankreich:

Méribel 30/138/0 Les 2 Alpes 15/120/0 Val Thorens 90/170/-

von dpa

erstellt am 26.Jan.2017 | 17:04 Uhr