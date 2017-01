Einmal von Küste zu Küste : Unterwegs auf dem Great Trail in Kanada

1 von 1 Foto: Province of New Brunswick 1 von 1

Ottawa (dpa/tmn) - Kanada stellt 2017 den Great Trail fertig. Er führt auf mehr als 24 000 Kilometern einmal von Küste zu Küste und in den Norden des Landes.

Das Wegnetz kann zu Fuß und teils auf dem Fahrrad, zu Pferd und im Kanu zurücklegt werden, teilt die Tourismusvertretung Destination Canada mit. Für Autos sind die Wege nicht zugelassen - im Winter allerdings für Schneemobile.

Der Great Trail reicht von St. John's im Osten bis nach Vancouver Island im Westen, optional geht es sogar hoch bis in die Northwest Territories. Die Gesamtstrecke lässt sich in mehr als 500 Einzelrouten aufteilen. Orientierung bieten eine App und eine Karte im Internet . Entlang des Great Trail gibt es 86 Pavillons, in denen Wanderer zusammenkommen können. Rund 80 Prozent aller Kanadier leben maximal 30 Minuten vom Great Trail entfernt, erklärt Destination Canada.

Die Idee für den Great Trail stammt bereits aus dem Jahr 1992. Damals wurde zum 125-jährigen Bestehen des Landes die Trans Canada Trail Foundation gegründet. Nun feiert Kanada 2017 seinen 150. Geburtstag, und das Projekt steht kurz vor der Vollendung.

von dpa

erstellt am 16.Jan.2017 | 05:01 Uhr

