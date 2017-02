Neue Flugziele : Von Deutschland nach Abu Dhabi oder New York

1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

Zweiter täglicher Etihad-Flug zwischen Düsseldorf und Abu Dhabi

Etihad Airways fliegt ab 26. März zweimal täglich zwischen Düsseldorf und seinem Drehkreuz Abu Dhabi. Bislang gab es nur einen Flug pro Tag mit der Golf-Airline - dafür flog auch Etihad-Partner Air Berlin auf der Strecke. Diesen Flug gibt die deutsche Fluggesellschaft aber auf. Mit Etihad erreichen deutsche Reisende über Abu Dhabi zahlreiche Ziele in Asien.

Mit Air Berlin häufiger von Berlin nach New York und Miami

Air Berlin bietet ab Mitte April mehr Flüge von Berlin-Tegel in die USA an. So wird die Zahl der Flüge nach New York von wöchentlich 10 auf 14 erhöht, teilte die Airline mit. Und Miami wird fünf- statt dreimal pro Woche angeboten. Air Berlin fliegt künftig nur noch ab Berlin und Düsseldorf Langstreckenziele an. Insgesamt sind es nach Airline-Angaben 84 Nonstop-Flüge pro Woche in acht Städte. Dieser US-Fokus setzt sich im Winterflugplan fort.

Mehr Jordanien-Flüge mit Royal Jordanian

Die nationale Fluggesellschaft Royal Jordanian erhöht zum Sommer die Zahl der Nonstop-Flüge zwischen drei deutschen Städten und Jordaniens Hauptstadt Amman. Ab 28. März gibt es von Frankfurt einen weiteren Flug pro Woche und damit eine tägliche Verbindung, teilte die Airline mit. Auch Berlin-Tegel und München bekommen jeweils einen weiteren Flug pro Woche hinzu.

Finnair fliegt von Frankfurt nach Lappland

Die Finnair bietet im Winter 2017/18 wöchentliche Flüge zwischen Frankfurt/Main und Kittilä in Lappland an. Von Mitte Dezember bis März wird die Route immer dienstags bedient, teilte die Airline mit. Ergänzend wird die Anzahl der Flüge von Helsinki in die nordfinnische Region erhöht: Statt 40 gibt es im kommenden Winter 52 Verbindungen pro Woche aus Finnlands Hauptstadt nach Ivalo, Rovaniemi, Kuusamo und Kittilä. Finnair bietet von mehreren deutschen Städten aus Zubringerflüge nach Helsinki an.

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 05:09 Uhr