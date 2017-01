Schneehöhen : Weiterer Neuschnee sorgt für gute Wintersportbedingungen

1 von 1 Foto: Armin Weigel 1 von 1

Weiterer Neuschnee sorgt in vielen deutschen Höhenlagen für gute Wintersportbedingungen. In einigen Regionen seien 100 Zentimeter Weiß hinzugekommen, meldet der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS). Die Loipen im Allgäu und Bayerischen Wald seien nun bestens gespurt.

Sonniges Hochdruckwetter sorgt am kommenden Wochenende auch in Österreich für beste Verhältnisse. In den Skigebieten hat es satt geschneit. Am Kitzsteinhorn liegen 130 Zentimeter auf den Pisten, in Ischgl 65 Zentimeter und in Kitzbühel 85 Zentimeter.

Gute Pistenverhältnisse und Abfahrtsbedingungen herrschen nun auch in der Schweiz und in Südtirol. In Frankreich sind die Bedingungen regional sehr unterschiedlich.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Zugspitze 0/240/- Sudelfeld 90/95/- Reit im Winkl 67/140/84 Winklmoos-Steinplatte 67/140/20 Fellhorn-Kanzelwand 90/110/72 Nebelhornbahn Oberstdorf 80/110/72 Großer Arber 60/70/- Feldberg / Schwarzwald 49/79/102 Fichtelberg / Erzgebirge 85/85/31 Skiliftkarussell Winterberg 125/125/-

Schneehöhen in Österreich:

Gosau - Dachstein West 125/150/45 Kitzsteinhorn Kaprun 40/130/41 Saalbach Hinterglemm Leogang 60/100/8 Kitzbühel - Kirchberg 71/85/46 Planai - Schladming 90/130/- Stubaier Gletscher / Stubaital 30/130/- Ischgl 25/65/43 Tux - Finkenberg 90/160/14 Obergurgl - Hochgurgl 70/130/12 Sölden 76/227/8,9 Stuben am Arlberg 90/140/- Serfaus - Fiss - Ladis 25/65/4,2 Silvretta Montafon 62/120/-

Schneehöhen in der Schweiz:

Adelboden-Lenk 45/70/19 Zermatt 10/125/- Arosa Lenzerheide 50/105/51 Davos Klosters 33/87/66 4 Vallées 30/140/27

Schneehöhen in Italien:

Alta Badia 10/20/4 Kronplatz 20/33/5

Schneehöhen in Frankreich:

Méribel 32/170/47 Les 2 Alpes 15/120/5 Val Thorens 100/175/-

erstellt am 19.Jan.2017 | 14:22 Uhr

