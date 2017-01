Tour durch Mitteleuropa : Zwei Monate früher: «Aida Perla» fährt jetzt doch ab Juli

1 von 1 Foto: Aida Cruises 1 von 1

Die «Aida Perla» wird nun doch im Juli 2017 und damit zwei Monate früher als zuletzt geplant in See stechen. Das teilte Aida Cruises mit. Das neue Kreuzfahrtschiff sollte eigentlich erst im September ausgeliefert werden. Ursprünglich war als Termin aber bereits der Juli geplant gewesen.

Die neue «Aida Perla» übernimmt ab dem 1. Juli für zwei Monate die Mittelmeer-Routen der «Aida Bella», die in dieser Zeit zusätzlich in Nordeuropa unterwegs sein wird. Wer zwischen 30. Juni und 26. August eine Seereise auf der «Aida Bella» im westlichen Mittelmeer gebucht hat, bekommt mindestens eine gleichwertige Kabine auf der «Aida Perla» angeboten, so die Reederei. Start- und Zielhäfen für die siebentägigen Reisen sind Palma de Mallorca und Barcelona. Es geht nach Rom, Korsika und Livorno.

Ab 1. September fährt die «Perla» wie geplant auf vier Routen im westlichen Mittelmeer. Ab März 2018 wird dann Hamburg der Basishafen des Schiffes, im Programm stehen siebentägige Reisen in Richtung Westeuropa. Die 300 Meter lange «Aida Perla» wird derzeit in der Mitsubishi-Werft in Japan gebaut. Das Schiff ist baugleich mit der «Aida Prima» und das zwölfte Schiff der Aida-Flotte.

erstellt am 02.Jan.2017 | 05:00 Uhr