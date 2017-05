Hacker-Angriff : „Da hatte einer Wut“

vergrößern 1 von 1 Foto: Maria neuendorff 1 von 1

Vor dreieinhalb Jahren legte ein Hacker Backshops in mehreren Ländern lahm. Nun muss sich der 4-Jährige Brandenburger IT-Experte seit Mittwoch wegen besonders schwerer Sabotage vor dem Amtsgericht Königs Wusterhausen verantworten. Der Schaden der Attacke wird auf 110 000 Euro beziffert.

Ausgerechnet an den Tagen des Jahres, an denen wohl wirklich jeder mal ausspannen möchte, ging auf einmal der Alarm los. Es war der erste Weihnachtsfeiertag des Jahres 2013, als an immer mehr Bahnhöfen in Deutschland, Polen und Österreich die Kassen der dortigen Backshops streikten. Wo ein Mitarbeiter der Kette „Le Crobag“ an seinem Stand den ans Firmennetz angeschlossenen Rechner hochfuhr, gab es Fehlermeldungen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag waren dann mehr als 80 Filialen betroffen. Techniker mussten sofort herumreisen und Festplatten austauschen. Es dauerte Wochen, um die Probleme vollständig zu beheben. Gesamtschaden: 110 000 Euro.

Was war da los? Hatte es ein feindlicher Nachrichtendienst auf die Versorgungsstrukturen von Zugreisenden in Mitteleuropa abgesehen? Wollte ein Markt-Konkurrent „Le Crobag“ schädigen? War ein Erpresser am Werk oder wollte ein Hacker seine Muskeln spielen lassen? Nein, nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat Axel G. das Chaos verursacht, ein inzwischen 42 Jahre alter Mann aus Eichwalde (Dahme-Spreewald). Der unscheinbare Familienvater mit kahl rasiertem Schädel und Bauchansatz wollte demnach seinem früheren Arbeitgeber eins auswischen.

Nicht „Le Crobag“, sondern dessen IT-Dienstleister. Bei dem war Axel G. zu dem Zeitpunkt seit gut vier Jahren als Computerexperte beschäftigt. Wenn irgendwo in einem Backshop der Rechner streikte oder das verschlissene Display einer Kasse ausgetauscht werden sollte, musste er sich ins Auto setzen und hinfahren. Oder telefonisch Erste Hilfe leisten, gerne auch mal früh um 5 Uhr, wenn die Läden öffneten.



Abmahnungen vom Firmenchef

Das nervte den Eichwalder zunehmend. Wie sein Chef am Mittwoch als Zeuge vor dem Amtsgericht Königs Wusterhausen berichtete, habe sich Axel G. zuweilen geweigert, bestimmte Aufträge zu übernehmen. Auch sei er mitunter aufbrausend gewesen. „Es gab Abmahnungen“, erzählte der Chef. Ohne dass es zum großen Knall kam, kündigte Axel G. schließlich im Herbst 2013 von sich aus und nahm einen anderen Job an.

Er habe keinen Groll und damit kein Motiv gehabt, seinen Ex-Arbeitgeber zu schädigen und für sich ein solches Risiko einzugehen, argumentiert sein Anwalt Benjamin Grunst. Außerdem sei er zum Tatzeitpunkt am 25. Dezember gegen 12 Uhr bei seiner Mutter zum Gans essen gewesen und nicht am heimischen Rechner, von dem der Angriff erfolgt sein soll. Die Dame bezeugt dies wenig später vor Gericht.

Aber wer hat sich dann an Axel G.s Rechner ins Firmennetzwerk eingeloggt, um schließlich feinsäuberlich per Hand Dutzende „Le Crobag“-Filialen anzuwählen und dort Dateien zu löschen, die das Hochfahren der Computer verhinderten? Hier interveniert Anwalt Grunst erneut. Es sei nicht erwiesen, dass der gesamte, mehrstufige Angriff von dem Rechner erfolgte.

Klar sei nur, so der Verteidiger, dass die Einwahl ins Netzwerk unter der Eichwalder Internetadresse von Axel G. erfolgte. Vielleicht habe ein Familienmitglied in seiner Abwesenheit aus Versehen etwas angeklickt – wer weiß. Das Löschen der Dateien könnte dann auch von anderen Rechnern erfolgt sein – entweder durch Kollegen der IT-Firma oder den großen Unbekannten, argumentiert Benjamin Grunst. Sein Mandant sei es auf jeden Fall nicht gewesen.



Profi hätte nicht solche Spuren hinterlassen

Es folgte in der Verhandlung eine Fachsimpelei zwischen Verteidiger Grunst und der Staatsanwaltschaft. Für den Ankläger steht fest, dass ein professioneller Hacker anders vorgegangen wäre: „Er hätte einen Trojaner eingepflanzt und vor allem keine solchen Spuren hinterlassen.“ Hier sei kein Profi am Werk gewesen, sondern „da hatte einer Wut“. Abschließend zu klären war das am Mittwoch nicht. Am 24. Mai wird der Prozess fortgesetzt.





von Mathias Hausding

erstellt am 04.Mai.2017 | 21:00 Uhr