Kurioser Einsatz : Grasalarm statt Gasalarm in Waren

Ein Zeuge nahm in einem Gebäude in der Karl-Bartels-Straße in Waren Grasgeruch war und alarmierte die Polizei. Dort verstand man aber "Gasgeruch" und verständigte sofort die Kräfte der Feuerwehr.

Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt und der Notrufer gab an, von Gras gesprochen zu haben. Die Feuerwehr rückte anschließend ab, die Polizei jedoch dürfte dieser Fall weiter beschäftigen.

von Susann Ebel

erstellt am 30.Jan.2017 | 17:03 Uhr

