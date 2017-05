Schwerer Unfall bei Usadel : Horrorcrash auf B96 - Sechs Verletzte

vergrößern 1 von 8 1 von 8















Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw sind am Sonntag gegen 18:35 Uhr auf der B 96 zwischen Ehrenhof und Usadel sechs Fahrzeuginsassen schwer verletzt worden.

Den Einsatzkräften bot sich ein verheerendes Unfallbild. Auf der B96 am Abzweig Ehrenhof kollidierten aus bisher ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge frontal miteinander. Fünf Personen waren in den Fahrzeugen eingeklemmt, die Feuerwehr war im Großeinsatz. Drei Rettungshubschrauber brachten die zum Teil lebensgefährlich verletzten Insassen der Fahrzeuge in verschiedenste Kliniken, unter anderem auch nach Rostock. Mehrere Notärzte mussten sich vor Ort um insgesamt sechs Verletzte kümmern, zeitgleich arbeitete die Freiwillige Feuerwehr gleich an zwei Fahrzeugen gleichzeitig um die zum Teil schwer eingeklemmten Personen befreien zu können.

Für die Rettungskräfte war es einer der schwersten Verkehrsunfälle in diesem Bereich seit vielen Jahren. „Uns bot sich ein großes Trümmerfeld, fast alle Personen in den Fahrzeugen waren eingeklemmt“, sagte uns Einsatzleiter Jörg Meier von der Feuerwehr Blumenholz. „Die Zusammenarbeit aller eingesetzten Kräfte hat reibungslos funktioniert“, lobte Meier.

Warum die Fahrzeuge auf der Bundesstraße frontal kollidierten ist unklar. Die B96 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

von Felix Gadewolz

erstellt am 08.Mai.2017 | 06:23 Uhr