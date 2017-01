Überschüsse im Landeshaushalt : Land tilgt Schulden: 190 Millionen Euro

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Niedrige Zinsen, höhere Steuereinnahmen und weniger Ausgaben als erwartet: Mecklenburg-Vorpommern erzielte im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen einen Überschuss im Landeshaushalt von 253,6 Millionen Euro, teilte das Finanzministerium gestern mit. Damit hat das Land im elften Jahr in Folge keine neuen Schulden gemacht. Vom Überschuss sollen 75 Prozent zur Tilgung der Staatsschulden eingesetzt werden – so hatten es SPD und CDU in der Koalitionsvereinbarung im vergangenen Herbst festgelegt. Das sind 190 Millionen Euro.

„Mit den eingesparten Zinsen können Eltern mit Kindern gefördert werden“, so Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) noch im Herbst.

Die Schulden des Landes betragen aktuell 9,9 Milliarden Euro, für die das Land im Jahr 249,1 Millionen Euro Zinsen bezahlen muss. Mit der Tilgung werden es vom Jahr 2018 an 5,7 Millionen Euro an Zinsen jährlich weniger sein, heißt es aus dem Finanzministerium.

Mit den restlichen 25 Prozent der Überschüsse – das sind 63,4 Millionen Euro – soll ein neuer Strategie-Fonds gefüllt werden, hieß es gestern Abend nach einer Beratung von SPD und CDU im Koalitionsausschuss. Aus diesem Fonds will die Landesregierung unter anderem Förderprogramme des Bundes wie aktuell beim Breitbandausbau kofinanzieren, hieß es. Auch sollen aus dem Fonds Projekte in ländlichen Regionen gefördert werden, in denen die Arbeitslosigkeit hoch und die Wirtschaftskraft niedrig sind.

Außerdem ist der Strategie-Fonds einrichtet worden, um die Sanierung und den Ausbau von Schulen zu unterstützen. Ziel ist es vor allem, das gemeinsame Lernen von behinderten und nichtbehinderten Kindern zu erleichtern.

Das Land erwirtschaftete 2015 wegen der guten Wirtschaftslage ein Plus von 220,5 Millionen Euro. Davon flossen 60 Millionen Euro in den Schuldenabbau. Mit den restlichen 160 Millionen Euro wurde der Rücklagenfonds des Landes aufgestockt, mit dessen Hilfe das Land bei nachlassender Konjunktur mögliche Mindereinnahmen kompensieren will.



von Thomas Volgmann

30.Jan.2017

