Lubmin : Leiche am Strand - Identität geklärt

Die Identität der am Samstag in Lubmin angespülten Leiche ist geklärt: Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann aus Fürstenwalde in Brandenburg, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. In der Bekleidung des Mannes fand die Polizei eine EC-Karte, welche einen Hinweis auf die Identität gab.

Die Umstände seines Todes sind nach Mitteilung der Polizei noch ungeklärt. Das Institut für Rechtsmedizin in Greifwald untersuche die Todesursache. Eine Straftat sei jedoch auszuschließen. Die Leiche habe nur kurze Zeit im Wasser getrieben. Am Samstagnachmittag hatte ein Zeuge die Leiche am Strand entdeckt und die Polizei gerufen. Der Mann aus Fürstenwalde hatte in Lubmin beruflich zu tun.