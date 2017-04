Totes Baby in Wittenburg : Mutter per DNA-Massentest gesucht

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Mit einem DNA-Massentest will die Polizei die Mutter des toten Babys von Wittenburg ausfindig machen. Spaziergänger hatten die Leiche des kleinen Mädchens am 1. März in einem Waldstück in der Nähe des Sportplatzes der Kleinstadt gefunden. «Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte die Kindesmutter bisher nicht bekannt gemacht werden», sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin, Claudia Lange, am Dienstag.

Deshalb habe das Amtsgericht Schwerin auf Antrag der Ermittlungsbehörde jetzt die DNA-Reihenuntersuchung angeordnet. Rund 1700 Frauen zwischen 15 und 45 Jahren sollen zu dem freiwilligen Speicheltest aufgefordert werden. Die Kriminalpolizei werde sie in den kommenden Tagen anschreiben und um Teilnahme bitten. Dabei geht es den Angaben zufolge um Frauen, die zwischen März 2016 und März 2017 in den Gemeinden Wittenburg, Wittendörp, Zarrentin, Vellahn und Bobzin gemeldet waren oder dort gearbeitet haben. Die Speichelproben sollen mit DNA verglichen werden, die an der Babyleiche festgestellt wurde.

Die Obduktion des Kindes hatte ergeben, dass es bei seiner Geburt gelebt hatte. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an, wie Lange sagte. Die Polizei sucht auch noch Zeugen, die am 1. März Beobachtungen im Bereich des Fundortes und der Umgebung gemacht haben oder Hinweise auf die Mutter des Kindes geben können. Für Informationen, die zur Ermittlung der Mutter führen, wurde eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt.

von Iris Leithold

erstellt am 18.Apr.2017 | 14:45 Uhr