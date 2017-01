AfD-Papier zu mehr Sicherheit in MV : Ohne Rücksicht auf Korrektheit

Drei Wochen ist es her, dass der Terrorist Anis Amri in Berlin ein schreckliches Blutbad anrichtete. Inzwischen scheint ein Wettlauf von Politikern verschiedener Couleur um Forderungen zu Gesetzesverschärfungen entbrannt zu sein. Die in Mecklenburg-Vorpommern machen da keine Ausnahme. Elektronische Fußfesseln zur Überwachung verurteilter islamistischer Gewalttäter nach ihrer Haftzeit, fordert seit gestern Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU). Besser spät als nie? Denn da ist Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) weiter. Genau diese Forderung steht in seinem neuen Gesetzentwurf zur Änderung der Führungsaufsicht. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es übrigens keinen einzigen verurteilten islamistischen Gewalttäter. In Deutschland sind es eine Handvoll.

Maas will die Anwendung der Fußfessel auf alle 700 mutmaßlichen Gefährder in Deutschland ausdehnen. Das schließt Katy Hoffmeister noch aus. Noch. Aber man darf gespannt sein, was als Nächstes kommt.