Kultur : Olsenbande erobert das Filmkunstfest MV!

Die Olsenbande

Die Olsenbande in der Klemme

Die Olsenbande fährt nach Jütland

Die Olsenbande und ihr großer Coup

Die Olsenbande läuft Amok

Die Olsenbande stellt die Weichen

Die Olsenbande schlägt wieder zu

Die Olsenbande ergibt sich nie

Die Olsenbande fliegt über die Planke

Die Olsenbande fliegt über alle Berge Wählen Sie aus diesen Filmen Ihren Favoriten aus und schreiben Sie uns, was Sie an Egon & Co. schätzen. Wer ist ihre Lieblingsfigur und warum? Warum können Sie sich die Filme mit den genialen Dänen immer wieder ansehen? Schicken Sie Ihre Antwort unter dem Kennwort „Olsenbande“ an folgende Adressen: medienhaus:nord

Gutenbergstr. 1

19061 Schwerin oder per Mail an: aktion@medienhausnord.de Aus allen Einsendungen mit Ihrem Lieblingsfilm und Ihren Erinnerungen an die Olsenbande verlosen wir zwei Blu-ray-Boxen mit 13 Olsenbande-Filmen und einer Bonus DVD plus Postkartenset, die der Anbieter Icestorm (www.spondo.de) vertreibt sowie eine DVD des ersten Films „Die Olsenbande“.