Neuklostersee : Polizei sucht weiter nach Stehpaddler aus Hamburg 

Von dem seit Ostern in Nordwestmecklenburg vermissten Stehpaddler gibt es weiter keine Spur. «Wir machen aber weiter Streifenfahrten auf dem Neuklostersee, wegen der besseren Sicht eher nachmittags», sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Wismar am Donnerstag. Die Überlebenschance sei nach Einschätzung der Polizei aber gering. Der 50-Jährige aus Hamburg war am 15. April trotz Sturms auf den See hinausgefahren.

Eine Zeugin hatte angegeben, der Urlauber sei plötzlich ins Wasser gefallen und verschwunden. Helfer hatten bei Windböen bis Stärke neun nur noch Paddel und Brett bergen können. Auch Suchaktionen mit Spürhunden und Geräten mit Sonarortung blieben erfolglos.