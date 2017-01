Vorpommern-Rügen  : Schon wieder sechsstelliger Lottogewinn

1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

Zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit geht ein sechsstelliger Lotto-Gewinn in den Landkreis Vorpommern-Rügen. Der oder die Glückliche kann sich über sechs Richtige im Spiel 6 aus 49 und damit über 573 681,10 Euro freuen, wie eine Sprecherin von Lotto MV am Montag in Rostock mitteilte. Die gleiche Summe gewannen zwei Spieler aus Hessen und Schleswig-Holstein, für sechs Richtige plus Superzahl geht ein Gewinn von mehr als drei Millionen Euro nach Hamburg. Lotto-Spieler aus Vorpommern-Rügen hatten vergangene Woche bereits 477 777 Euro im Spiel 77 und 100 000 Euro bei der Lotterie Super 6 gewonnen.

