MV blüht auf : Sechs Gründe, warum Raps nicht nur etwas fürs Auge ist

vergrößern 1 von 1 Foto: Alexander Heinl 1 von 1

Man kann ihm beinahe beim Wachsen zusehen: In diesen Tagen erwacht der Raps aus dem Winterschlaf und zeigt seine Schönheit auf den weiten Feldern des Landes. Dabei ist die gelbe Blüte nicht nur etwas fürs Auge, die Pflanze ist ein wahres Multitalent. Wir beantworten sechs Fragen rund um das Thema Raps.

Wie viel Raps gibt es in Mecklenburg-Vorpommern?

Zusammengefasst circa 234.500 Hektar groß ist die Fläche, auf der hierzulande 2016 die Rapspflanzen standen. Das waren knapp 22 Prozent des Ackerlandes.Unter den Markfrüchten in MV nimmt nur der Winterweizen noch mehr Raum ein - 561 400 Hektar.

Blüht bei uns der Sommer- oder der Winterraps?

Auch wenn man es intuitiv andersherum vermutet: In MV wird vor allem Winterraps angebaut. Sommerraps spielt kaum noch eine Rolle, denn Sommerraps blüht später und hat mit Wassermangel stärker zu kämpfen - nicht zuletzt, weil die Wurzelausbildung schwächer ist als beim Winterraps.

Mögen Bienen Raps?

Ja, und zwar sehr. Weil die Rapsblüte besonders viel Nektar und Pollen hervorbringt, ist sie bei Honigbienen überaus beliebt. Sogar die sonst seltenen Hummeln können aufmerksame Beobachter auf Rapsfeldern entdecken.

Wie viel Pflanze steckt in Rapsöl?

Durchschnittlich 2000 Liter Rapsöl werden aus einem Hektar Raps gewonnen. Das Pflanzenöl ist reich an ungesättigten Fettsäuren und gilt in der Küche als gesundes Lebensmittel, auch wegen des guten Verhältnisses von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren. In der Kosmetik spielt Raps ebenfalls eine Rolle, denn das Öl wird als Basis für Hautcremes und Naturseifen eingesetzt.

Welche Rolle spielt Raps in der Landwirtschaft?

Raps hat insbesondere für die Fruchtfolge positive Eigenschaften: Die Kulturpflanze lockert den Acker und fördert die Bodengesundheit. Dies hat für den Weizenanbau enorme Vorteile. So fällt der Ertrag des Weizenanbaus in der Regel besser aus, wenn auf dem Feld zuvor Raps angebaut wurde anstatt z.B. Getreide.

Fieses Gerücht: Stirbt man, wenn man im Rapsfeld einschläft?

An der Behauptung, der Mensch könne sterben, sollte er versehentlich im Rapsfeld einschlafen, ist übrigens nichts dran - zumindest solange der Mensch keine Kuh immitiert. Wiederkäuende Tiere wie zum Beispiel Rinder, Schafe und Ziegen sollten die gelbe Ölfrucht lieber meiden, denn ihr Konsum kann zu einer gefährlichen Blutarmut führen, der so genannten „Kohl-Anämie“.

von Julia Gohde

erstellt am 05.Mai.2017 | 11:45 Uhr