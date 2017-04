Vermisster Padller im Neuklostersee : Spezialhunde schlugen an

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Tretropp 1 von 1

Neukloster Ein seit Sonnabend vermisster Paddler wird weiterhin auf dem Neuklostersee gesucht. Wie SVZ gestern gegen 14.40 Uhr aus der Einsatzleitstelle des Rostocker Polizeipräsidiums erfuhr, waren über die Feiertage auch Spezialhunde per Boot über den See gefahren worden. An einer Stelle sollen diese auch angeschlagen haben. Es wurde von der Wasserschutzpolizei erwogen, an der Stelle Taucher oder vorher nochmals die Spezialhunde einzusetzen.

Der Urlauber war am 15. 4. plötzlich untergegangen. Eine 49-jährige Frau hatte beobachtet, wie der 50-Jährige von seinem „Stand-Up-Paddleboard“ ins Wasser des Neuklostersees fiel und informierte umgehend den Polizeinotruf. Die Frau konnte zunächst den aus Hamburg stammenden Urlauber im Wasser schwimmend beobachten, verlor ihn dann jedoch aus den Augen.

Die alarmierten Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neukloster und der Wasserrettung Gadebusch sowie Polizisten der Wasserschutzpolizei und des Polizeihauptreviers Wismar nahmen mit allen verfügbaren Mitteln sofort die Suche auf. Hierzu kam auch ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera zum Einsatz.

Die Vermisstensuche ging auch am Ostersonntag und Ostermontag weiter. Ohne Erfolg, so der Stand am gestrigen Nachmittag. erge/tret