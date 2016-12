Tief „Barbara“ über Norddeutschland : Sturm, Hagel, Unfälle im Minutentakt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Sturm und Hagel haben am zweiten Weihnachtsfeiertag mehrere Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern verursacht und Bäume umstürzen lassen.

Bei einer Karambolage auf der vereisten Autobahn 14 bei Schwerin sind zwei Menschen verletzt worden. Nach einem Hagelschauer am Montagabend sei die Fahrbahn mit Eis bedeckt gewesen, teilte die Polizei mit. Mehrere Wagen kamen deshalb im Bereich der Anschlussstelle Schwerin-Nord Höhe Zittow ins Schleudern und stießen zusammen. Insgesamt fünf Autos waren in den Unfall verwickelt, vier mussten anschließend abgeschleppt werden. Die zwei verletzten Insassen kamen ins Krankenhaus.

Um 19:50 Uhr ereignete sich ebenfalls aufgrund der Straßenglätte ein weiterer Verkehrsunfall auf der A14, diesmal in Höhe der Anschlussstelle Jesendorf. Hier geriet ein Pkw in die Leitplanke und blieb auf dem Seitenstreifen stehen. Nach kurzer Zeit war die Fahrbahn von den Fahrzeugteilen beräumt und wieder für den Verkehr freigegeben. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt, musste ihren Pkw jedoch ebenfalls abschleppen lassen.

Am frühen Abend gegen 20:35 Uhr kam es auf winterglatter Fahrbahn auf dem Westzubringer der A20 zwischen den Abfahrten Kritzmow und Zoo zu einem weiteren Zusammenstoß zweier Pkw. Es blieb beim Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Als Unfallursache wurde das Nichtbeachten der Witterungsverhältnisse vermerkt.

Aus Richtung Stettin kommend kollidierte gegen 21:05 Uhr die Fahrerin eines Pkw VW Passat aus Lübeck mit der Mittelschutzplanke auf der A 20 auf Höhe Satow. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro an dem Fahrzeug. Ursache für diesen Unfall war ebenfalls das Nichtbeachten der Witterungsverhältnisse.

Gegen 20:45 Uhr ereignete sich auf der A 19 ein weiterer Sachschadensunfall. Hier fuhr zunächst der Rostocker Fahrer eines Kleinbus Fiat aus Richtung Wittstock kommend beim Überholvorgang in die Mittelschutzplanke und blieb dort stehen. Ein nachfolgender Fahrer eines Pkw Audi mit Hamburger Kennzeichen fuhr anschließend über die auf der Fahrbahn liegenden Fahrzeugteile des verunfallten Kleinbusses und wurde hierdurch beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 5000 Euro. Die Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt.

Seit den frühen Nachmittagsstunden des 2. Weihnachtsfeiertages tobte über dem Bereich des Polizeipräsidiums Rostock ein Sturm mit teilweise orkanartigen Böen und vereinzelt auftretenden Hagelschauern. In diesem Zusammenhang meldeten sich seit 13:30 Uhr immer wieder Bürger am Polizeinotruf, die umgestürzte Bäume auf der Straße, umherfliegende Verkehrsschilder und Bauzäune, aber auch durch herabgestürzte Äste und Bäume beschädigte Fahrzeuge meldeten.

Insgesamt gingen 41 derartige Notrufe bei der Einsatzleitstelle des PP Rostock ein, die an die Rettungsleitstellen der Landkreise bzw. das Brandschutz- und Rettungsamt in Rostock weitergeleitet wurden.

Die Schwerpunkte bildeten hier die Landkreise Ludwigslust-Parchim mit 11, sowie der Landkreis Nordwestmecklenburg mit 17 Einsätzen. Aber auch die Feuerwehren im Landkreis Rostock hatten mit 11 weitergeleiteten Einsätzen gut zu tun. Vereinzelt kam es bis zur Beräumung der Straßen zu kurzzeitigen Sperrungen.

Aktuell gibt es im Zuständigkeitsbereich des PP Rostock keine Straßensperrungen aufgrund von Sturmschäden mehr.

Am 26.12.2016 in der Zeit von ca. 17:00 Uhr bis 27.12.2016 04:00 Uhr wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg 11 Verkehrsunfälle, die mit den Witterungsverhältnissen im Zusammenhang standen, und mehrere umgestürzte Bäume, welche Fahrbahnen blockierten, registriert.

Personen wurden bei den Verkehrsunfällen und durch umgestürzte Bäume bislang nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden infolge der Verkehrsunfälle von ca. 66.500 Euro. Die von Bürgern gemeldeten umgestürzten Bäume wurden an die jeweils zuständigen Rettungsleitstellen der Landkreise weitergeleitet. Durch die Feuerwehren wurden die Bäume beseitigt. Im Verlauf der Räumungsarbeiten kam es vereinzelt zu kurzzeitigen Sperrungen der jeweiligen Straßen.

Im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 19:30 Uhr ereigneten sich gestern allein auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Altentreptow und dem Parkplatz Demminer Land vier Verkehrsunfälle. Bereits während dieser Zeit gab es Sturmböen und auftretende Glätte, welche durch Hagel- und Schneeschauer verursacht wurde. Als hauptsächliche Ursache bei allen vier Verkehrsunfällen auf der A20 wurde eine unangepasste Geschwindigkeit der Fahrer an die bestehenden Straßen- und Witterungsverhältnisse verzeichnet. So kam ein Audi A6 durch eine Windböe von der Fahrbahn ab und tuschierte eine Leitplanke. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR. Ein BMW kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und beschädigte unter anderem einen Wildschutzzaun. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 23.000 Euro.

Kurz vor der Anschlussstelle Werder/Grischow geriet ein PKW Opel ins Schleudern und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ein Ford musste ausweichen und kollidierte dadurch mit der Leitplanke. Hier wurde ein Sachschaden von ca. 6.000,00 EUR registriert. Im Weiteren musste der Fahrer eines Mercedes Vito, welcher auf Höhe der Anschlussstelle Werder in Fahrtrichtung Stettin unterwegs war, nach einem Überholvorgang abbremsen, weil das vor ihm fahrende Fahrzeug ebenfalls bremste. Dadurch brach das Heck des Fahrzeugs aus und es geriet auf die Bankette und beschädigte letztlich einen Wildzaun samt Pfosten. Der Sachschaden beträgt hier ca. 21.500,00 EUR.

Darüber hinaus ereigneten sich im Bereich des PP Neubrandenburg mehrere Verkehrsunfälle, bei denen Fahrzeuge durch herabstürzende Äste beschädigt wurden oder die Fahrer gegen umgestürzte Bäume fuhren.

In Teilen der Prignitz gab es am gestrigen Abend weiterräumig Stromausfälle, die erst nach Stunden behoben wurden.

Im Bahnverkehr gab es bis in den Vormittag hinein erhebliche Behinderungen. Ein Vielzahl von Zügen fielen aus oder hatten teils erhebliche Verspätungen.

Eine Sturmflut setzte in der Nacht zum Dienstag in Hamburg einige Straßen und den Fischmarkt in St. Pauli Wasser. Dem Lagezentrum der Polizei zufolge lag der Scheitelpunkt des Hochwassers 2,73 Meter höher als das mittlere Hochwasser. Am Dienstagmorgen waren die Überschwemmungen weitgehend wieder abgelaufen, hieß es weiter.

Mittlerweile hat der Deutsche Wetterdienst alle bestehenden Unwetterwarnungen vor orkanartigen und Orkanböen an der Küste aufgehoben. Es wird jedoch weiter vor Sturmböen an der Küste gewarnt.

