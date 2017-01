Gewinnspiel Grüne Woche : SVZ verlost Tagestrip ins Schlemmerparadies

1 von 1 1 von 1

Die 82. Internationale Grüne Woche in Berlin steht kurz bevor: Vom 20. bis 29. Januar präsentieren mehr als 1500 Aussteller rund 100 000 Produkte aus der Ernährungs- und Landwirtschaft. Erwartet werden rund 400 000 Besucher.

Auf der Messe vertreten ist auch das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern – zum 26. Mal und wieder mit einer eigenen Halle. Neben landestypischem Flair können sich die Besucher auf eine breite Palette regionaler Produkte freuen. Neben kulinarischen Spezialitäten bekommen sie einen Einblick in die kulturelle und natürliche Vielfalt des Landes, unter anderem auch durch Auftritte einheimischer Künstler.

Gewinnen Sie mit uns einen exklusiven Tagesausflug zur Grünen Woche am 24. Januar und lassen Sie sich von Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) durch die Mecklenburg-Vorpommern-Halle führen. Anschließend können Sie in der VIP-Lounge bei Kaffee und Kuchen das Erlebte noch einmal Revue passieren lassen oder mit dem Geschäftsführer vom medienhaus:nord, Andreas Gruczek, ins Gespräch kommen.

Mit dem Bus bringen wir Sie vom Verlagsgebäude der „Schweriner Volkszeitung“ nach Berlin zur Grünen Woche. Wir verlosen 20 x 2 Tickets für die Reise. Nur die An- und Abreise zum und vom Medienhaus liegt in Ihrer Hand.

Sie wollen in die Welt der Genüsse eintauchen? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage:

Zum wievielten Mal präsentiert sich Mecklenburg-Vorpommern auf der IGW in Berlin?

Schicken Sie Ihre Antwort mit Angabe Ihrer Postadresse und Telefonnummer bis Dienstag, den 17. Januar 2017, per E-Mail an: aktion@medienhausnord.de oder per Post: medienhaus:nord, Gutenbergstraße 1, 19057 Schwerin, Kennwort: Grüne Woche oder sprechen Sie Ihre Lösung auf unser Band unter der Nummer:

0137/ 826009900*.

*0,50 €/Anruf aus d. dt. Festnetz, ggf. abw. Preise aus dem Mobilfunknetz. Mitarbeiter beteiligter Firmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.





von Josefine Rosse

erstellt am 06.Jan.2017 | 21:00 Uhr