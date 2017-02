Prozess in Stralsund : Vater räumt Misshandlung seines Babys teilweise ein

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Ein 32-jähriger Mann aus Greifswald hat die Misshandlung seines wenige Monate alten Sohnes eingeräumt. Der Mann gab am Mittwoch vor dem Stralsunder Landgericht zu, sein im Juli 2014 geborenes Kind in zwei Fällen misshandelt zu haben. Er habe sich erst in Konfrontation mit Videoaufnahmen, die ihn dabei zeigen, an diese Taten erinnern können. An weitere Misshandlungen, die ebenfalls dokumentiert wurden, könne er sich aber nicht erinnern. „Ich bin mir aber bewusst, dass die Aufnahmen mich zeigen“, sagte er. Die Aufnahmen sollen am Nachmittag im Prozess abgespielt werden. Der gelernte Fachinformatiker aus Neustrelitz, der 2009 an der Universität Greifswald ein Lehramtsstudium aufgenommen hatte, ist angeklagt, seinen Sohn Oskar zwischen Oktober 2014 und Juni 2015 in 15 Fällen misshandelt zu haben. Das Kind ist nach Angaben des Gerichts aufgrund von Hirnschädigungen zu 70 Prozent schwerbehindert.

In einem Fall sollen die Misshandlungen so schwerwiegend gewesen sein, dass sie zu Blutungen im Gehirn und einer konkreten Lebensgefahr führten.

Auf Initiative der Mutter hatte die Eltern nach einem ersten Krankenhausaufenthalt des Babys im Herbst 2014 und einer anschließenden Reha-Kur drei Kameras in der Wohnung installiert.

Das Paar trennte sich im Juni 2015. Erst im Rahmen des sich anschließenden Familienrechtstreites wurden die Videoaufnahmen gesichtet. Sie zeigen den Vater laut Staatsanwaltschaft unter anderem dabei, wie er das Kind in die Luft schleuderte, seine Hand mit großem Gewicht in den Unterbauch drückte, das Kind schlug oder ihm ein Tuch ins Gesicht drückte. Ein IT-Sachverständiger hatte im Auftrag der Ermittlungsbehörden rund 250 000 Dateien gesichtet, von denen 27 Dateien mutmaßliche Gewalteinwirkungen des Vaters dokumentieren.

Schon nach diesem ersten Verdacht eines Schütteltraumas im Herbst 2014, in Folge dessen massive Hirnblutungen diagnostiziert wurden, hatte die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dieses sei aber eingestellt worden, nachdem der Tatverdacht nicht nachweisbar gewesen sei.

von Martina Rathke

erstellt am 01.Feb.2017 | 16:02 Uhr

