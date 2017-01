Demos in Schwerin, Güstrow, Rostock : Video: Proteste gegen Abschiebungen nach Afghanistan

vergrößern 1 von 2 Foto: hama 1 von 2

Auf Kundgebungen und Mahnwachen haben knapp 550 Menschen am Sonnabend in mehreren Städten von Mecklenburg-Vorpommern gegen die Abschiebung von Flüchtlingen nach Afghanistan protestiert. Die Demonstranten forderten die Landesregierung von MV auf, einen Abschiebestopp für Asylbewerber aus Afghanistan zu erlassen. „Das Land ist nicht sicher. Es gibt dort täglich zivile Opfer, Anschläge und Entführungen. Dort herrscht Bürgerkrieg“, sagte Julia Reichart, Sprecherin des Netzwerkes „Afghanistan – Nicht sicher“, das zu den landesweiten Aktionen aufgerufen hatte.

Nach Angaben des Netzwerkes wurden insgesamt in 15 Städten des Landes Kundgebungen und Mahnwachen gegen die Abschiebung afghanischer Flüchtlinge abgehalten. Dem Aufruf hatten sich Hilfsorganisationen und Kirchgemeinden unter anderem in Güstrow, Pasewalk, Rostock und auf der Insel Rügen angeschlossen. Auf dem Platz der Freiheit in Greifswald fand laut Netzwerk-Sprecherin mit rund 200 Teilnehmern die größte Aktion statt. In der Landeshauptstadt Schwerin entrollten rund 60 Menschen Transparente mit der Aufschrift „Asylrecht ist Menschenrecht“ und forderten auf kleinen Plakaten „Abschiebestopp sofort“. Die Kundgebung wurde von Mitgliedern der Flüchtlingshilfe Schwerin und dem Flüchtlingsrat MV unterstützt.

Wer nicht ins Weltbild der Taliban passe, müsse aus Afghanistan fliehen, erklärte die Landesvorsitzende Ulrike Seemann-Katz. Man würde die Flüchtlinge in den Tod schicken. Seemann-Katz forderte Innenminister Lorenz Caffier auf, seinem Amtskollegen in Schleswig-Holstein zu folgen und sich für einen Abschiebestopp nach Afghanistan einzusetzen.

In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit nach Angaben des Netzwerkes „Afghanistan – Nicht sicher“ unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums etwa 70 Afghanen von Abschiebung bedroht. Etwa 30 von ihnen könnten sofort ausgewiesen werden, erklärte Sprecherin Reichart.

Derzeit leben in MV 1551 Asylbewerber aus Afghanistan, wie das Innenministerium mitteilte. 2015 wurden 25 Flüchtlinge in ihre Heimat abgeschoben, im ersten Halbjahr 2016 waren es elf Menschen. Für das zweite Halbjahr 2016 liegen laut Ministerium noch keine Zahlen vor.

von Udo Roll

erstellt am 14.Jan.2017 | 18:09 Uhr