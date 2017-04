Termin-Top-5 : Vom Japanischen Blütenfest zur Kneipennacht

Frühlingsfest im Rostocker Zoo

Am 1. Mai feiern wird im Zoo das alljährliche Frühlingsfest gefeiert - mit Musik, Spiel und tollen Mitmach-Aktionen. Auf dem Programm stehen die Eröffnung der Zoo-Imkerei, Basteln, die Enthüllung des Fotos des Jahres 2016, eine Kinderwagenparade und vieles mehr. Für die Teilnehmer gibt es nur an diesem Tag ein besonderes Angebot: Alle die bis 11 Uhr mit einem Kinderwagen in den Zoo kommen, zahlen nur den Kinder-Eintrittspreis.

9. Mecklenburger Schafschurfest

Morgen dreht sich in Lohmen alles um Schafe. Von 10 bis 17 Uhr findet das 9. Mecklenburger Schafschurfest statt. Traditionell wird um 10 Uhr die Schafherde auf den Dorfplatz getrieben. Dort warten die Scherer auf die Tiere. Ganztägig können Besucher bei der Schafschur zuschauen. Händler mit Produkten „Rund um das Schaf“ bieten ihre Waren an. Das traditionelle „Mecklenburger Schafslotto“ gehört mit zum Programm. Der Kulturverein lädt zum „Tag der offenen Tür“ in der Töpferstube und zum Filzen ein. Außerdem holt die Gemeinde das Osterfeuer im Anschluss um 19 Uhr am Sportpark nach.

Wahnsinnsparty in Parchim

Zum Start in den Wonnemonat Mai wird in der Parchimer Stadthalle eine große Party veranstaltet. Den Schlagertopf rührt DJ Hans Wahnsinn. Er sorgt in der Nacht vom 30. April (Einlass 20 Uhr) auf den 1. Mai für gigantische Partystimmung. Gefeiert wird im Kleinen Saal und in der neu gestalteten Bar-Lounge in der oberen Ebene. Seit drei Jahrzehnten ist DJ Hans Wahnsinn alias Thomas Werner als Partymacher am Start. In den vergangenen Jahren hat er in allen einschlägigen Partylocations der Region aufgelegt.

Blütenfest zum Start des Kultur- und Gartensommers

Am Samstag, den 29. April, um 13 Uhr wird auf dem Vorplatz des Schleswig-Holstein-Hauses der Schweriner Kultur- und Garten Sommer 2017 eröffnet. Das alljährliche „FrühjahrsErwachen“ wird diesmal mit einem Japanischen Blütenfest begangen. Es umrahmt gleichzeitig die Vernissage der Ausstellung Durch den Monsun – Natur in der japanischen Kunst.

Perleberger Kneipennacht

Zehn Gastronomen der Innenstadt laden am kommenden Sonntag, den 30. April, zu einem musikalischen Bummel durch das abendliche Perleberg ein. Heißer Start ist um 20 Uhr, kassiert wird bis 2 Uhr. Alle stehen förmlich schon in den Startlöchern, einzig die Tapas-Bar muss sich ausklinken. Der Grund: Die Gastlichkeit kann nicht öffnen, die gläserne Decke aus dem Jahre 1830 im Gastraum muss erneuert werden. Das Hotel Stadt Magdeburg und „Martha’s Jamboree“ in der Wittenberger Straße sind trotz Baustelle gut zu erreichen. Mit dabei sind: „statt-café“, Deutscher Kaiser, Martha’s Jamboree, Indisch-Bengalisches Village-Restaurant, Eiscafé Belluno, L’ Italiano, Taverna Mythos, Speicher, Stadt Magdeburg, und PIB). Sie alle haben Live-Bands, Gruppen oder Songwriter für diese musikalische Nacht engagiert.

von Carlo Ihde

erstellt am 28.Apr.2017 | 20:45 Uhr