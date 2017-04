Termin-Top-5 : Von laut bis leise - Die Osterevents

Feiern auf der größten Osterparty des Landes

Der Osterhammer lockt traditionell viele tausend Tanzwillige am Sonntag ab 21 Uhr in die Schweriner Sport- und Kongresshalle. Auf der Bühne in diesem Jahr: „Localhero“ DJ Felix Jaehn und Chartstürmer Max Giesinger. Zur größten Osterparty des Landes angemeldet haben sich auch „ATB“ alias Andre Tanneberger, „House Rockerz“, „Twopack“, „Daniel Melegi“ und „T.Noize“. Restkarten an der Abendkasse kosten etwa 30 Euro. Die Tickets sind gültig als Fahrkarte für den Nahverkehr bis zu zwei Stunden vor und nach der Veranstaltung. Im letzten Jahr feierten beim 10. Osterhammer über fünftausend Partygäste.

Oster-Nacht im Wildpark-MV

Der perfekte Start in die Feiertage: Die Oster-Nacht am 14. April im Güstrower Wildpark-MV läutet mit Wolfsgeheul, Lagerfeuer und Knüppelkuchen das Osterwochenende gebührend ein. Gegen 19.30 Uhr starten am Karfreitag die geführten Touren zu Wolf, Bär und Co. Höhepunkt ist die Fütterung des Wolfsrudels, bei der die Teilnehmer die Tiere ganz genau in Augenschein nehmen können. Gemütlich wird es beim Grillimbiss am Osterfeuer. Zum Ausklang der wilden Nacht steigt ein Taucher in ganz besonderem Kostüm in die heimische Unterwasserwelt ab. Beobachten kann man dieses Spektakel durch die riesigen Aquarienfenster und den Aquatunnel.

Saisoneröffnung Schloss Bothmer

Von A wie Ausstellung bis Z wie HochZeit. Auf Schloss Bothmer kann man die Ausstellung besuchen, in einem Schlossladen stöbern, heiraten, feiern, tagen, einen Silberschatz entdecken, ein Spielschiff kapern, basteln, … und in der Schlossgastronomie entspannen. Das haben Sie nicht gewusst? Dann kommen Sie zur Saisoneröffnung. Auf dem gesamten Gelände gibt es ein buntes Programm für Groß und Klein mit interaktiven Stationen zum Mitmachen sowie ein Puppenspiel mit Uli Schlott. In den Seitenflügeln präsentieren wir die Gastronomie, festlich gedeckte Veranstaltungsräume und das Programm für die Saison 2017.

Heinrich-Böll-Ausstellung "Einmischung erwünscht"

Heinrich Böll wird in Rostock mit einer Ausstellung im Kröpeliner Tor geehrt. Die Ausstellung präsentiert das schriftstellerische Werk Heinrich Bölls, seine Poesie des Tuns, seine Haltung der Welt gegenüber. Während der Ausstellungszeit bis zum 16.5. wird ein Rahmenprogramm angeboten.

Musikalische Lesung im Schweriner Theater

Die bekannte Schauspielerin Nina Hoger ist heute mit Musikern des Ensembles „Noisten“ für eine musikalische Lesung zu Gast im Großen Haus des Mecklenburgischen Staatstheaters. Der Mensch ist ein Paarwesen, dachten sich die Schauspielerin und die Musiker und haben ein Programm mit dem Titel „Paare“entwickelt. Es sind Geschichten, die berühren. Das gesprochene Wort mit den gefühlvollen Stimmungen der Musik verschmelzen zu lassen, diese Kunst hat das Ensemble motiviert mit Nina Hoger ein Programm zu entwickeln , das Paarbeziehungen in den Mittelpunkt rückt. Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend um 19.30 Uhr.

