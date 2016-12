Rostock/Schwerin : Weihnachtsmarkt-Saison geht zu Ende

1 von 1 Foto: bernd wüstneck 1 von 1

Mit einer eher gedrückten Stimmung nach dem Anschlag in Berlin geht auch in Mecklenburg-Vorpommern die Saison der Weihnachtsmärkte zu Ende. Viele hunderttausend Besucher sind in den vergangenen Wochen durch die Innenstädte gebummelt, schauten nach Geschenken und trafen sich zu Glühwein, Mutzen oder Bratwurst. Die Stimmung hat sich nach Berlin verändert, sagte die Geschäftsführerin des Weihnachtsmarktes in Rostock, Inga Knospe. „Es ist wesentlicher weniger Musik zu hören aus Solidarität mit den Menschen und Kollegen in Berlin.“ Die Händler und Betreiber von Fahrgeschäften hätten sehr besonnen auf die Ereignisse in Berlin reagiert. Es sei auch zu merken, dass sich die Besucher des Rostocker Marktes mehr Gedanken um ihre Sicherheit machen, sagte der Geschäftsführer des ABS-Sicherheitsdienstes, Jörg Hübner. Es komme tatsächlich vor, dass die Besucher auf die Polizisten oder Einsatzkräfte seiner Firma zugingen und sich für den Einsatz bedankten. Es sei zu merken, dass alle Menschen ein bisschen in sich gegangen wären.

Der Rostocker Markt endete gestern mit einer positiven Bilanz. Knospe ging davon aus, dass wie erhofft rund 1,5 Millionen Menschen in die Innenstadt kamen, wie stets viele aus Skandinavien. Die positive Stimmung hätte sich auch auf die Händler übertragen.

In Stralsund wurde laut Organisatorin Iris Stottmeister der Rathauskeller mit seiner besonderen Atmosphäre als Highlight wahrgenommen. Auch werde die Teilung der Märkte mit Weihnachtsrummel auf dem Neuen Markt und dem beschaulichen Teil auf dem Alten Markt als sehr positiv empfunden.

„Rostock hat zwar den größten Weihnachtsmarkt, aber Schwerin den längsten“, hieß es in der Landeshauptstadt. Noch bis zum 30. Dezember gibt es die Gelegenheit, über den Markt mit seinen Verkaufsständen, Karussells, mit Riesenrad und Eisbahn zu bummeln. Die Händler seien zufrieden, sagte Elisa Christen von der Weihnachtsmarkt GmbH. Täglich seien etwa 20 000 Besucher gekommen, an den Wochenenden täglich um die 30 000. Während die Stände abends meist gut umlagert sind, wünschte sich eine Glühweinverkäuferin am Tage gerne mehr Kundschaft.

von Joachim Mangler

erstellt am 22.Dez.2016 | 21:00 Uhr