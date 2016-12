Bischof Dr. Andreas v. Maltzahn : Wo Hoffnung neu geboren wird

1 von 1 Foto: Martin Poley 1 von 1

Von einem „Gefangenenchor“ besonderer Art will ich erzählen. Im vorweihnachtlichen Trubel sind es ja am ehesten die alten Lieder, die mich weihnachtlich stimmen. Zum Beispiel das Lied: „Es kommt ein Schiff geladen“. Ganz neu habe ich es gehört in der Jugendanstalt Neustrelitz. Die neue Gefängniskapelle wurde eingeweiht. Wir feierten Gottesdienst. Jugendliche, deren Lebensschiff gründlich vom Kurs abgekommen war, sangen dieses alte Lied. Sie sangen es etwas unsicher – und doch auch mit Ernst. Als spürten sie, wie sehr dieses Lied sie betrifft und ihnen gilt. „Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewig’s Wort.“



Manchmal braucht es nicht viel: das warme Licht einer Kerze in der Dunkelheit, eine Melodie, die unsere Seele berührt. Vielleicht hat Weihnachten ja auch deshalb solche Leuchtkraft, weil es einfach und ursprünglich auf uns wirkt: Maria und Josef mit den Tieren im Stall, das Kind in der Futterkrippe. Wie sie offenbar nichts brauchen als sich selbst, wie sie sich genügen. Wie ausgesetzt und zugleich geborgen kann man leben! Und Gott ist dabei.

Ausgesetzt und geborgen – nach dem Gottesdienst in der Jugendanstalt setzte ich mich zu einem jungen Pärchen. Es gab schönes Essen. Sie aber holten sich nichts. Zu kostbar waren die wenigen Momente zu zweit für die jugendlichen Gefangenen. Nach einer Weile erzählte mir die junge Frau, wonach sie sich sehnte: Einfach mal abends zu zweit auf der eigenen Couch einen Film zu sehen, aneinander geschmiegt einzuschlafen und morgens miteinander aufzuwachen. Ihr Freund saß dabei. Zupfte und faltete aus seiner Serviette geschickt eine Rose. Seine Augen lächelten, als er ihr die Blume gab. Es war unübersehbar: Die beiden gehörten zueinander – mit der Last der Vergangenheit ihres noch jungen Lebens, mit ihrer Hoffnung füreinander. Zwei Menschen am unwirtlichen Ort. Für einen Moment hatten sie Heimat in ihrer Liebe. Durch diese Begegnung habe ich das Glück meines Lebens neu sehen gelernt. Es ist keineswegs selbstverständlich, in Frieden und Geborgenheit zu leben. Das war es auch nie. Krankheit, Unfall oder Anschlag – unser Leben ist zerbrechlich. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen.

Gefährdet und dennoch geborgen zu leben – diese Möglichkeit stellt uns Gott zu Weihnachten vor Augen: Sich nicht von Ängsten bestimmen zu lassen, sondern von Hoffnung! Sich nicht von Ohnmachtsgefühlen unterkriegen zu lassen, sondern zu erkennen: Ein Volk, das zusammensteht in seinem Willen zum Frieden und zur Freiheit, ist eine Macht! Sich nicht zum Hass verleiten zu lassen, sondern menschlich zu bleiben.

Wie Antoine Leiris, dessen Frau Helene im Pariser Musikclub Bataclan erschossen wurde. Via Facebook schrieb er an die IS-Mörder: „Am Freitagabend habt ihr mir die Liebe meines Lebens geraubt, aber meinen Hass, den bekommt ihr nicht. Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich meine Mitbürger mit Argwohn betrachte und meine Freiheit für meine Sicherheit opfere. Vergesst es. Ich bin und bleibe der, der ich war. Ich weiß, Helene wird mich jeden Tag mit ihrer Liebe begleiten. Wir sind nun zu zweit, mein kleiner Sohn und ich. Aber wir sind stärker als alle Armeen der Welt. Er wird jetzt gleich eine Kleinigkeit essen, wie jeden Nachmittag, und dann werden wir miteinander spielen, auch wie jeden Tag, und dieser kleine Junge wird für euch sein Leben lang ein Affront sein, weil er glücklich sein wird und frei. Denn auch seinen Hass werdet ihr nie bekommen.“

Das ist der Weg der Liebe – mitten hinein in die harten Realitäten der Welt. Der Weg eines Lebens in Gerechtigkeit, Eintracht und Frieden. Der Weg, auf den Gott sich gemacht hat – „mitten im kalten Winter“. Wir können dabei sein auf diesem Weg. Dass es unter uns Weihnachten werde.





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen