Vollsperrung A24 Neustadt-Glewe : Zahlreiche Glätteunfälle, Behinderungen auf Autobahnen

Nach einem LKW-Unfall kam es am Morgen zu einer Vollsperrung auf der A24 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und Neustadt-Glewe. Nach bisherigen Erkenntnissen war kurz nach 4 Uhr ein überholender Laster auf rutschiger Straße außer Kontrolle geraten und gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Dabei wurden Fahrer als auch Beifahrer des LKW leicht verletzt. Beide kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Beim Aufprall des LKW wurde der Fahrzeugtank beschädigt, so dass Kraftstoff auslief. Eine Spezialfirma will den restlichen Kraftstoff nun umpumpen, bevor der Laster endgültig geborgen werden kann. Um Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle zu vermeiden, werden Autofahrer gebeten, die A24 in Fahrtrichtung Berlin bereits an der Anschlussstelle Wöbbelin zu verlassen und die südliche Umleitungsstrecke zur Anschlussstelle Neustadt-Glewe zu nutzen.

Auch andernorts sorgte die Schneeglätte für Behinderungen und Unfälle. Insgesamt 22 Fahrzeuge waren an 19 Zusammenstößen im Westen des Landes beteiligt, wie die Polizei Rostock am Dienstag mitteilte. Der Sachschaden betrug 70 000 Euro. Eine Frau wurde dabei den Angaben zufolge leicht verletzt. Die 39-Jährige kam mit ihrem Auto auf der A20 in Höhe Wismar von der Fahrbahn ab, der Wagen überschlug sich.

Neun weitere Unfälle wurden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gezählt, wie die Polizei Neubrandenburg mitteilte. Dabei gab es zwei Leichtverletzte. Wegen der Straßenglätte blieben zudem mehrere Lastwagen an Steigungen liegen und sorgten für Verkehrsbehinderungen.

Auf der Landesstraße 23 bei Ziethen rutschte ein Autofahrer gegen einen Baum und wurde verletzt. Auf der Autobahn 14 rutschte bei Grabow unweit von Ludwigslust ein Lastwagen von der Fahrbahn und kippte um. Behinderungen gab es auch auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin bei Penkun, wo es sich nach einem Unfall auf etwa zehn Kilometern staute.

von dpa

erstellt am 31.Jan.2017 | 08:24 Uhr