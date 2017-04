Soziales : 130 Kitas in MV erhalten Sprachförderung

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Skolimowska 1 von 1

Das Bundesfamilienministerium fördert Sprach-Kitas in Deutschland bis 2020 mit bis zu einer Milliarde Euro - in Mecklenburg-Vorpommern profitieren rund 130 Kitas vom Bundesprogramm «Sprach-Kitas». Ziel der Förderung seien vor allem Einrichtungen mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit besonderem sprachlichem Förderbedarf, erläuterte Familienministerin Stefanie Drese (SPD). Im Land wurden bislang 65 solcher Kitas unterstützt, ebensoviele können in diesem Frühjahr neu vom Bundesprogramm profitieren. Die Sprach-Kitas erhalten einen Zuschuss zu den Personalausgaben für eine zusätzliche halbe Fachkraftstelle sowie zu projektbezogenen Sachausgaben und Gemeinkosten von insgesamt bis zu 25 000 Euro pro Jahr.

Bundesprogramm Sprach-Kitas

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 08:48 Uhr