Gesundheit : 150 Experten beraten über Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse

Greifswald (dpa/mv) – Rund 150 Mediziner und Forscher aus ganz Deutschland diskutieren von Donnerstag an in Greifswald über neue Forschungs- und Behandlungsansätze zu Bauchspeicheldrüsenerkrankungen. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist nach Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft mit einem Anteil von etwa drei Prozent aller Krebserkrankungen in Deutschland relativ selten, jedoch besonders bösartig. Die dreitägige Jahrestagung des Deutschen Pankreasclubs e.V. (DPC) gilt als eine der wichtigsten Plattformen für den interdisziplinären Austausch von Internisten, Chirurgen, Radiologen und Pathologen über Bauchspeicheldrüsen-Erkrankungen - wie der akuten und chronischen Pankreatitis und dem Pankreaskarzinom.

